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Spor

Mustafa Cengiz'den 2021 yılı mesajı

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yeni yıl nedeniyle mesaj yayımladı.

AA31 Aralık 2020 Perşembe 21:29 - Güncelleme: 31 Aralık 2020 Perşembe 21:29
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Mustafa Cengiz, kulübün internet sitesinde yer alan mesajında, "Sevgili Galatasaraylılar, değerli camiamız ve Türkiye'nin değerli tüm insanları. 2020 yılında bu zorlukları geride bırakacağımıza ve bıraktığımıza yürekten inanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Her ev, her aile, her insan, bütün kulüpler ve Galatasaray çok zor sınavlardan geçti, geçmeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulunan Cengiz, şu görüşlerini paylaştı:

"Biz, genç nüfusumuzla bunu da aşacağız. Nice badireler atlatan, nice Kurtuluş Savaşları veren milletimiz, bunu da atlatacak. Nice zorluklar içinde, annesinin ak sütü gibi helal şampiyonluklar yaşayan camiamız, yine önümüzdeki yıllarda nice şampiyonluklar yaşayacak. Bütün temennim, niyazım ve yönetim kurulu olarak çalışmalarımız bu doğrultuda. Gece gündüz, yıl ve yıl, sonuna kadar yaşasın Galatasaray. İyi ki varsınız. Ne mutlu ki Galatasaraylıyız. Hepinize iyi yıllar diliyorum."

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