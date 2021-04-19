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  • Mustafa Cengiz'den ''Avrupa Süper Ligi'' açıklaması: ''Galatasaray'ın menfaati neyi gerektirirse...''
Spor

Mustafa Cengiz'den ''Avrupa Süper Ligi'' açıklaması: ''Galatasaray'ın menfaati neyi gerektirirse...''

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Avrupa Süper Ligi'yle ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. Başkan Cengiz, 'Galatasaray'a gelen şu an için resmi bir teklif yok. Galatasaray menfaatleri neyi gerektirirse onu yaparım' dedi.

DHA19 Nisan 2021 Pazartesi 13:57 - Güncelleme: 19 Nisan 2021 Pazartesi 14:00
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Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham Hotspur, Juventus, Inter ve Milan kulüplerinden yapılan ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'nin kurulması kararı sonrası Türkiye'den de Galatasaray'ın dahil olacağı iddia edildi.

Avrupa futbolunda yaşanan bu kritik olayla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, kendilerine gelen şu an için bir resmi teklif bulunmadığını belirtti.

Cengiz, "Galatasaray menfaatleri neyi gerektirirse onu yaparım. Tabii ki camianın izni ve onayı olmadan karar veremeyiz. Avrupa'da bütün büyük kulüplerin başkanları benim yakın dostum. Özellikle Real Madrid Kulübü Başkanı Perez ile ayrı bir dostluğumuz var. Hatta bir maç sonrası torunum Mert'e hediye ettiği formayı unutamam. Dediğim gibi şu an için bize gelen resmi bir teklif yok. Böyle bir teklif gelirse, camiamızın menfaatleri doğrultusunda hareket ederiz" diye konuştu.

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