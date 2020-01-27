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  • Mustafa Cengiz'den Fatih Terim'e büyük jest! Yıldız futbolcu için 3,5 milyon euro + 3 oyuncu
Spor

Mustafa Cengiz'den Fatih Terim'e büyük jest! Yıldız futbolcu için 3,5 milyon euro + 3 oyuncu

Galatasaray, Bernard Mensah için Kayserispor'a teklifte bulundu.

27.01.2020  11:49 - Güncelleme: 27.01.2020  11:49

TM Dijital Haber MERKEZİ

Arda Turan konusunda restleşmeye kadar giden ve Fatih Terim’le neredeyse köprüleri atmayı göze alan Mustafa Cengiz’in tecrübeli teknik adama transfer jesti yapmayı planladığı öğrenildi.

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Fatih Terim ile gelinen son durumu özetleyen ve düzenlediği basın toplantısında net mesajlar gönderen Mustafa Cengiz’in Bernard Mensah için Kayserispor’la masaya oturduğu kaydedilirken, tarafların anlaşmaya yakın olduğu bildirildi. Bu hafta Ankaragücü karşısında oynadığı futbolla yine kendisini büyüleyen Mensah için 3,5 milyon Euro + 3 futbolcu teklif eden Galatasaray’ın Berna Gözbaşı’nın vereceği kararı beklediği anlaşılırken, transferde bir İspanyol kulübünün de devreye girdiği ifade edildi.

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19.hafta sonunda sadece 11 puanı bulunan ve ligin dibine demir atan Kayserispor’un hayati derecede önem verdiği Ankaragücü maçından 1 puan çıkarması Prosinecki’yi hayal kırıklığına uğratırken, Galatasaray’ın sarı kırmızılı ekibe “Mensah tek başına Kayserispor’u kurtaramaz ama bizim vereceğimiz 3 futbolcu takımı ayağa kaldırabilir, teklifimizi düşünün” dediği bildirildi.

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