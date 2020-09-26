Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe derbisi sözleri

26 Eylül 2020 Cumartesi 21:36 - Güncelleme: 26 Eylül 2020 Cumartesi 21:37

Fenerbahçe derbisi hakkında konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Maçların seyircili oynanmasını istiyoruz, makul seyirci. Süper Kupa'da Bayern Münih - Sevilla maçını gördük, yüzde 30 seyircili oynandı. İnşallah hakemlerin, fiziki sakatlanma şartlarının en aza indiği, kıran kırana bir derbi olur ve hak eden kazanır. Bu hak edenin de Galatasaray olmasını yürekten dilerim. Rakibimiz ne kadar güçlü ve düzgünse, biz o kadar güçlü ve düzgünüz. İnşallah hayırlısıyla galip geleceğimiz bir derbi olur." dedi.

Cengiz, "Belhanda ayrılacak mı?" sorusuna ise "Her kızın kırk isteyeni olur, bir tanesi alır. Bu bağlamda buralara girmek istemiyorum." diye yanıt verdi.