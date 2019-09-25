Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye EuroLeague göndermesi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Doğa Sigorta ile yapılan sponsorluk anlaşmasının lansmanında açıklamalarda bulundu ve EuroLeague için yapılan yatırımın geri dönüşünün olmadığını vurgularken, Fenerbahçe ile ilgili sözleriyle ilgili PFDK'ya sevk edilmesine değindi.

EuroLeague'in ödülleri yükseltmesi gerektiğini vurgulayan Cengiz, "Antrenörümüz Erdoğan Bey'e çok teşekkür ederim. Kendisini 20 kat bütçeli rakibimizi yenerken de kutlamıştık. Basketçilerimiz bazen ödemelerini çok geç alsa da özellikle kaptan olmak üzere hepsi ölümüne mücadele etti. Bizi hiç yalnız bırakmayan oyuncularımıza çok teşekkür ederim. Bizim yaptığımız araştırmalarda EuroLeague'i kazanan veya ilk 4'e kalan tüm takımların ekonomik ekside olduğunu gördük. Tabii bunu karşılayan sponsorlar da olsa bu eksiği göze alıyorlar. Biz Galatasaray olarak bunu göze alamayız. EuroLeague'i kazanmanın karşılığı 1 milyon dolar. EuroLeague'in başarı teşviğini arttırması gerekiyor. Bildiğiniz gibi EuroLeague bir şirket. Oraya katılan takımlara daha çok maddi destek sağlanması gerekiyor. Grup aşamasında galibiyet sistemine prim verilmesi gerekiyor tıpkı futbolda olduğu gibi" dedi.

"ONLAR BİZE SALDIRIRSA KARŞILIĞINI VERİRİZ"

Fenerbahçe'den kendilerine bir gönderme olduğu için cevap verdiğini söyleyen başkan, "Dün Florya'da toplantı yaptık. Sevgili Fatih hocamız da katıldı. Çok verimli bir toplantı yaptık. Benim merak ettiğim neden sevk edildiğim. Ben de bilmiyorum. Sevk gerekçesinde edep olayını gördüm. Ben o edep sözünü tek bir kişiye değil herkese dedim. Camiaları suçlamamak gerekir. Bunların fıtratında var falan demek çok tehlikeli sözler. Eğer siz fıtratında var bunların derse o döner karşılığı size gelir. Ben sevk gerekçemi öğrendim, onunla ilgisinin olmadığını gördüm. İlk kanı kim akıttı dememden dolayı. İlk kavgayı kim başlattı anlamında söyledim. Biz Galatasaray olarak durduk yere kimseye saldırmayız. Onlar bize saldırırsa hakkımızla karşılığını veririz, bu yanıtı veririz. Benim dediğim öz savunma, refleks savunması. İlk kanı kim akıttı derken orada kinaye var. Tabii kan akmıyor. Sağolsun TFF, nasıl bir yorum yaptıysa... O zaman bütün Roma hukukunu disipline sevk etmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"BİZE VERİLEN ARSA İŞGAL ALTINDA"

Riva projesinde Emlak Konut ile olan sorunlarla ilgili son durum sorulan yönetici, "Devleti millet oluşturur. Biz de bu milletin önemli parçalarından birisiyiz. Galatasaray hiçbir zaman devletin veya milletin aleyhine nemalama ihtiyacı duymamıştır. Biz hiçbir zaman karşılıksız bir şey almadık, her şeyin karşılığını ödedik. Ben devletin Galatasaray'a verdiği destekten dolayı teşekkür ederim. Emlak konusunda bazı yer sıkıntıları oldu. Biz oradan çıkamıyoruz. Bize verilen arsa, işgal altında. İşgalci biz değiliz. Galatasaray burada doğrudan taraf değil. Arsayı biz kiraladık, planları yaptık, hepsi hazır. Ama içinde madenci, dev gibi 4 tane taş ocağı var. Çakır, mıcır satıyorlar. Mahkemeden tedbir kararı almış. Olacak iş değil... Bu yüzden hukuk bekliyoruz. Bu bekleyişin bize çok zararı oldu. Sadece bize değil herkese zararı oldu. Riva'daki Düşler Projesi hala yürümekte. İstanbul'un nefes alacağı müthiş bir oluşum var. Oradan evler alın, villalar alın. Müthiş bir cazibe merkezi var Riva'da. Problem Florya'yı taşıyamamız. Devletimizle muhabbetimiz sıkı sıkıya sürdü. Emlak Konut ile bir noktaya geldik sorunun çözümü için. O sorunu da bugün yarın bir şekilde çözmeye çalışacağız. En başta Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum" cevabını verdi.

"KAPALI SALON İÇİN SPONSOR ARIYORUZ"

Kapalı spor salonu için sponsor aradıklarını söyleyen Mustafa Cengiz, "Kapalı salon, ilk geldiğimizden beri uğraştığımız bir konu. Hem inşaat hem de sponsorlarımız var. Ama kapalı salonu yapmak için ciddi sponsor arayışımız var. Avrupa'dan Türkiye'ye sponsorluk akışında ciddi sıkıntılar var. Türkiye, daha çok Orta Doğu ve Asya'dan sponsor desteği bulması gerekiyor. Çok önemli üniversitelerimizden birisiyle imza aşamasına geldik. Sponsor bulamazsak salonun maliyetini hesaplayacağız. En kötü durumda Tekno Kent üzerinden kendi salonumuzu yaratmaya çalışacağız. Şu an kullandığımız salonlar iyi ama hem ulaşım hem konfor olarak bizim istediğimiz gibi değil. Bu yıl olmazsa önümüzdeki yıl oranın biteceğine emin olabilirsiniz. Size bunun sözünü verebilirim" diye konuştu.