AA 18 Ağustos 2020 Salı 15:56 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 15:58

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Kasımpaşa'nın Mame Thiam'ı herhangi bir bedel almadan Fenerbahçe'ye vermesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Cengiz, Türk Telekom Stadı'nda kadın voleybol takımı oyuncularıyla ilgili düzenlenen imza töreninde basın mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtladı.

Kasımpaşa'nın destek amaçlı Fatih Öztürk'ü Galatasaray'a, Thiam'ı da Fenerbahçe'ye gönderdiğini açıklamasıyla ilgili soru üzerine başkan Cengiz, "Böyle olduğunu bilseydik bir bedel öderdik." dedi.

Fenerbahçe'nin en değerli rakipleri olduğunu aktaran sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Fenerbahçe camiasına çok büyük saygı duyan bir insanım. Hiçbir camiaya laf etmem, laf da ettirmem. Camialar hata yapmaz, samimi taraftardır. Bir rengin, armanın koşulsuz yardımcısıdır. Benim konuşmalarım asla bir camiayı hedeflememekte. Fenerbahçe'miz, Beşiktaşımız, Trabzonspor'umuz, Eskişehirspor'umuz, Bursaspor'umuz, Ankaragücü'müz, çok güçlü olsun, güçlü bir yarışa girelim, seviye ve adrenalin yükselsin, sahada mertçe, delikanlıca, bir mücadele olsun." diye konuştu.

Kulüplerin transferlere harcadığı bedeli açıklamasını isteyen Cengiz, şöyle devam etti:

"Geçen yıl gördüğümüz hakem hatalarından Türk futbolu ari olsun. İnsanlar sadece kendilerine hata yapılınca bağırmasın, başkalarının çektiği acıyı da görsün. Yapılan hata var mı? Bilmiyoruz. Özel sözleşmeyi görmedik. Biz Fatih Öztürk'ün maliyetini açıkladık. Aynı davranışı rakip değerli camialardan beklersem, bu o camiaya hakaret mi? Hayır. Bu o yönetimlerin tavrını belirler. Kaça aldığınızı neden açıklamıyorsunuz? Açıklayın ki size gönül veren, statta destekleyen, bazen cebindeki son kuruşu veren o insanlara olan edebinizi, sorumluluğunu yerine getirin. Bunda bozulacak ne var? Galatasaray camiası olarak bütün camialara saygı duyarız. Rakibimiz ne kadar güçlü ve kaliteli ise biz o kadar güçlü ve kaliteliyiz."

Kulüplerin "hile-i şeriyye"ye gitmemesi gerektiğini dile getiren Cengiz, "Zor oyunu bozar. Ben 'bir şey var' demiyorum ama varsa hile-i şeriyye gitmemek gerek. Biz yaptıksak uyarın. Bazı dedikodular var. Bunu yapmamak gerekir. Yanlışlar bir kere başlarsa zincir gibi gider. O tip hile-i şeriyyeyi yapmayanlar 'beceriksiz' diye adlandırılır. Bu çok tehlikeli bir gelişme. Topluma böyle örnek olmamamız gerek. Ben 'bunu yaptılar.' demiyorum ama çok büyük dedikodular kulağımıza geliyor. Bunlarla yola çıkmak istemiyorum. Ben bu yola tevessül edeceklerine inanmıyorum, inanmak da istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü Başkanı, Beşiktaş'ın Kayserispor'dan kadrosuna kattığı Bernard Mensah'ı açıklamasında ve oyuncunun ifadelerinde kendilerine yaptığı göndermeyle ilgili ise, "Hem Beşiktaşımıza hem de Mensah'a candan başarılar diliyorum. 'Biz doğruyuz, dürüstüz.' demek çok yanlış. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Önemli olan pratikte yapılanlardır. Doğru olduğumuza inanıyoruz. Başkaları yanlış görebilir. Ona da saygı gösteririz. Başarılar diliyoruz ama hiç kimseye hiçbir yanlış yapmadığımıza inanıyoruz." açıklamasında bulundu.