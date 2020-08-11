Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye Mert Hakan ve limit göndermesi!

11 Ağustos 2020 Salı 15:20 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 15:20

Galatasaray Kulübü, SIXT rent a car ile göğüs sponsorluğu konusunda anlaşma sağladı. İmza töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sarı Kırmızılı kulübün Başkanı Mustafa Cengiz, TFF'nin belirlediği Harcama Limitleri üzerinden Fenerbahçe'ye göndermede bulundu. Cengiz, "Başkalarının anlaştığı genç çocukları, 2-3 kat daha fazla para verip, transfer edip, sonra da 'limitless' yazamazsın!" ifadelerini kullandı.

İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları:

"Her şeyi sorabilirsiniz. Ben o konuda hiçbir limit tanımam. Başkaları gibi limitli sormam. Soruda 'limitless' olurum."

TRANSFER AÇIKLAMASI

"Transfer bitmez. Ne zaman başladı? 4 Ağustos. Ne zaman bitiyor? 4 Ekim. Çok bakamıyorum ama taraftarımız, 'Vay açıklayın vay' Zannedersiniz son vagon kalkıyor. Daha 2 ay var. Dinamik bir süreç, bitmez"

'AHLAKİ BOYUTLARA DA BAKIYORUZ'

"Biz limitler içinde kurallara, yasalara uygun olarak Galatasaray'ın çıkarları doğrultusunda her türlü alış ve satışı yaparız. Hem sportif, hem mali kıstaslar bizim için çok önemli. Ahlaki boyutlara da bakıyoruz."

"Gelecek yıl da siz bu duruma düşersiniz diyorlar. Evet, düşebiliriz ama biz şunu yaparız; cezamızı çekeriz. Cezaya katlanmak da gerektiğinde bir asalettir. Bizim spor kulüpleri olarak çok dikkatli olmamız gerekir. Açık konuşuyorum, Fenerbahçe'yle olan yarış daha çok gelir getirirdi. Ben bundan keyif alırım. Hiçbiri bizim düşmanımız değil, bunu anlamaları gerekir."

'KURALLARI ÇİĞNEMİŞSEM CEZA VERİN'

"Ben kuralları çiğnemişsem bana ceza verin, şike yapmışsam ceza verin. 2 yıldır faaliyet raporlarını veriyoruz, ne çıkacağını biliyoruz. Tüm kulüpler ne çıkacağını biliyor. Eğer bilmiyorsam kulübümün beni eleştirmesi gerekir."

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

"Başkalarının anlaştığı genç çocukları, 2-3 kat daha fazla para verip, transfer edip, sonra da 'limitless' yazamazsın!"

"Ben bir sürü ceza yedim. Aziz Bey'den sonra rekor bende. Ödedim parayı, gıkım çıkmadı. Neden, ceza alacağımı biliyordum. Cezaya katlanmak da bir asalettir. Nasıl sen başkan yöneticisin, haberin yok ne limit çıkacağından. Ondan sonra yazacağım oraya sınır tanımayacağım, sen sınır tanımayan doktor musun?"

"Varsa Kasımpaşa'nın maddi hatası olur, onu düzeltin dedik. Fenerbahçe'nin taleplerini göz önüne alalım ve gelecek için düzenleyelim dedik. Ama şu an transfer dönemi açılmış. Oyun oynanırken bunu değiştirirseniz ne TFF'nin ne konulan kuralların kıymeti kalmaz."

ARDA TURAN AÇIKLAMASI

"Futbolcular önce Galatasaray'a gelir, bizimle anlaşamazsa 2-3 kat fiyata başka yere gider. Galatasaray, Türkiye'de futbolun kıblesidir. Önce Galatasaray'a gelirler. Sevgili Fatih Hocamız resmi olarak Arda'yı bizden istedi. Biz de görüştük ve Arda sağolsun, 'boş mukaveleye imza atarım' dedi. Biz de fırsatı değerlendirdik. Arda müthiş hizmetler verecektir. Ona çok inanıyor, güveniyorum."

'FALCAO İNDİRİM YAPTI'

"Biz teknik ekibe bakarız. Lemina bildiğim kadarıyla planlarında yok. Seri'yi düşünüyoruz. Radamel Falcao da ücretinde indirim yaptı."