Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gaziantep Futbol Kulübü ile oynanacak lig maçı için gittiği şehirde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Falcao'nun transfer süreci ve Fatih Terim ile aralarının nasıl olduğu gibi sorulara yanıt veren Başkan Cengiz'in açıklamaları şu şekilde:

"Falcao, geldiğinde ölümüne defansa gidip top çıkarmaya da çalıştı. Çok çalıştı. Buraya para için gelmedi, çok yakın izledik. 8 buçuk milyon euro garanti, 9.5 milyonluk bonuslarla birlikte gelen 2 yıllık yeni sözleşmeyi reddetti Monaco'da. Öyle geldi.

Florentino Perez bizi tebrik etti, neden tebrik ettin dediğimizde de 'biz Falcao'yu istedik, bize Galatasaray'a gideceğini söyledi' dedi. Diğer Madrid takımı da istemiş.

Galatasaray dinamik bir yapı, şartlar değişebilir, her gün yenilenme olabilir. Teknik ekiple aramızda sorun var gibi gösterilebilir, Galatasaray'ı parçalamak isteyen rakipler olabilir, buna sadece gülüyoruz. Hocamızla her hafta beraberiz."