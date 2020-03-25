Mustafa Cengiz'den koronavirüs açıklamalası

25 Mart 2020 Çarşamba 15:50 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 16:10

Mustafa Cengiz’in açıklamalarından starı başları şöyle;

Kulüpte çalışmakta olan mesai arkadaşlarıma, GS TV'de çalışan arkadaşlarıma bu kutsal görevde cesaretle devam ettikleri için teşekkür ediyorum. Sevgili Abdurrahim kardeşimin eşi Şükran Albayrak ve onlarında yanında oğulları Hikmet Albayrak da karantinada. Hepsi iyi olacak. Yusuf Günay da sonuçları bekliyor. Beş gün içerisidne doktorlar, ciğerlerdeki sorunun gideceğini düşünüyoru. Hocam Fatih Terim ile de görüştüm, şakalaştık, sağlığı yerinde, sevenleri sevinsin, rakipleri biraz daha çalışsın, sahaya dönecek. Bende hiçbir belirti yok."

"Sonuçları bekliyorum, inşallah hayırlısı gelecek. Velev ki korona geldi, bizim aldığımız bilgi şu, kesinlikle şu ya da bu şekilde herkes bu virüsü kapacak. Yüzde 80 oranında iddia ediliyor. Dün, Kaan Kançal'a da testler yapıldı"

"Kesinlikle zarar görmemek için devlet, ulusal kurtuluş savaşı gibi mücadelenin içerisinde. Bizim bu noktada, devletin yanında, onunla birlik olmalıyız, bakanlıkların talimatına uymalıyız."

MAÇLAR OYNANMASIN DİYE YALVARDIM

Maçlar oynanmasın diye yalvardım. Söyledim, inanmadılar. Biz uyarılarımızı yaptık, hala algı peşinde koşanlar, sanki biz maçların seyircili oynanmasını istemişiz gibi konuşuyorlar. Kronolojik sıraya uymuyorlar. Devletimiz ne derse uyarız anacak fikrimizi de söyleriz. 11 Mart Perşembe günü, maçların seyircisiz oynanacağı açıklandı. 89 yaşındaki bir eczacıda korona vakası görüldü. Çarşamba günü marketleri boşalttılar. Devletimiz bu paniği önlemek için bütün araştırmaları yaptı. İlk olarak seyircili olarak maçların oynanacağı açıklandı. Devletimiz maçı seyircili oynatacağı için dezenfekte yapalım, paniğe izin vermeyelim diye açıklama yaptım. Huzuru, düzeni bozmak isteyenlere karşı uyanık olmamız gerektiğini söyledim. Spor yarın da olur ama insan hayatından önemli bir şey yok.

ERTELEME İSTEMEMİZDEKİ AMAÇ



Devletimiz 12 Mart Perşembe günü aniden bir karar aldı, maçların seyircisiz oynanacağını açıkladı ve biz de şaşırdık. Öğlen ise TFF, maçların seyirciliği oynadığını söyledi. Sonrasında telefon açtık, bilmediğimiz şeyler olmuş. Biz öneri olarak, 1500'e yakın insan var, bu maçlar ertelensin diye açıklama yaptık. Değerli rakibimiz Beşiktaş da risk altındaydı. Erteleme istemedeki amacımız ne olabilir? Puan, puanlar? Asla. Bizim kalan 8 maçımızın 5'i deplasman. Biz bu basit avantajları kullanmak istemedik.

FUTBOLCULAR MAÇA ÇIKMAK İSTEMEDİ

Futbolcularımız maça çıkmak istemedi. Fatih Hoca çok büyük çaba sarf etti ve oyuncuları tek tek ikna etti. Bunları anlatamadık, inanmadılar.

TFF "SEYİRCİSİZ MAÇ" İÇİN İNAT ETTİ

TFF maalesef müthiş bir inatla, bilmiyorum ama sanki ligin illa seyircisiz devam etmesini istedi. Biz bunun tehlikesini gördük. Futbolcular sahaya çıkmak istemiyor. Biz bu tehlikeyi gördük, bizden başka bunu söyleyen olmadı. Sadece Bursaspor Basketbol Şubesi açıklama yaptı.

DEVLETİMİZ "ÇIKIN OYNAYIN" DERSE, OYNARIZ

8 maç maksimum 1 ayda biter. 1. Lig'de 6 maç kaldı, 3 haftada biter. Bu bir sağlık sorunu, maçlar oynanır. Stadımız dezenfekte ettiğimizde, 'Gelin, oynayalım' dediğimizde devlet bu kararı verdi. Devletimiz 'Çıkın, oynayın' derse, yine çıkarız. TFF bu süreci iyi şekilde yönetemedi.

TFF, ASLA ERTELEME İSTEMEDİ

TFF ertelemeden yana asla tavır almadı. Bir aksiyonda da bulunmadı. Biz de TFF'den umudu kestik. Devletimiz neznidne elimizden geleni yaptık. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız, Spor Bakanımız sağolsun, katkıda bulundular, ilgili federasyon başkanlarını da çağırarak yüzlerine karşı erteleme kararını okudu. Onlara teşekkür ederim.

4 KULÜP BU KAĞIDI İMZALAMADI

Bu bir sağlık sorunu. Bu sebeple erteleme istedik. Nihat Bey bana, 'Kulüpler Birliği ıslak imza getirmezse ikna olmam' dedi. Sayın Sepil'i aradım, tavsiye yazısı istedim. Fakat Sepil 4 kulübün imzalamadığını söyledi.

TEST SONUCUM BELLİ DEĞİL

Bu arada ne oldu? test sonucum belli değil, ölümden korkmuyorum. Ölüm nereden gelirse gelsin. Ben hiçbir camia aleyhine laf söylemem, hepsinin iyiliğini istiyoruz. Bazıları, bu virüsü Wuhan'da değil Galatasaray'da yaratıldı, Türkiye'ye yayıldı gibi yapılıyor. Yapmayın be kardeşim! Sen hiç evladınla, eşinle koronavirüsten hastanede yattığını hayal edebilir misin? Bir teknik direktör hastanede, kızlarının acısını hissediyoruz. Torunun var mı? Neden bu kin? Bunu yapmayın güzel kardeşim. Bu ülkenin kardeşliğini puan ve puanlar için zedelemeyin. Keşke bu korona teşhisleri konmasaydı da biz hiçbir maçtan puan almasaydık.

ARAMIZDA PROVAKTÖR AJANLAR VAR

Çok doluyum, gerçekten aramızda ajan provakatörler var. Ben devlet eğitimi aldım, biz bu kokuyu alırız. Bu devleti zayıf göstermek isteyenler var. Bunlar spor kulübü taraftarı kılığı altında sosyal medyadan mesaj atıyor. İyi niyetli kardeşlerimi uyarıyorum. Basketçiler sahaya çıkmıyordu. Pınar Karşıyaka, Ukrayna'dan geldi, Fenerbahçe ise Fransız takımıyla oynadı. basketçilerin aileleri maçlara çıkmayın diye telefon açtı.

17 NİSAN, 30 NİSAN GÖRE BAŞLAMA TARİHİ

Mehmet Sepil ile bir telefon görüşmesi yaptık ve mümkünse yüz yüze değil, telekonferans olmasını istedim. Üç saat görüştük. Sevgili başkanlarımla konuştuk, herkes görüşünü belirtti. Orada alınan karar, futbolcuların antrenman temposunu yitirmemesi için 17 Nisan, 30 Nisan'a göre başlama tarihleri. Bir komisyon kurularak TFF ve devlet ile temasa geçme fikri konuşuldu. Sanırım telekonferans yordu, uyumuşum. Bir uyandım, Play-Off mesajları geldi. Ligin mevcut haliyle tescili ile ilgili iddialar olmuş. Bunlar telekonferasnta konuşulmadı. Sadece ligin ne zaman başlayacağı konuşuldu. Bir çalışma kurulu kurarak, TFF ile birlikte devletimize bilgi aktarmaya çalışıyoruz.