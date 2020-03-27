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Spor

Mustafa Cengiz'den koronavirüs ile mücadeleye bağış desteği

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, koronavirüsle mücadele için bağış yapacağını açıkladı.

27 Mart 2020 Cuma 22:44 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 22:44
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, koronavirüsle mücadele için bağış yapacağını açıkladı.

Mustafa Cengiz, mücadeleye katkı verilmesi gerektiğini; "Devletimiz, belediyelerimiz, sağlık ve kamu çalışanlarımız bu uluslararası salgına karşı ulusal çapta özverili ve kahramanca mücadele vermektedirler. Her şeyi Devletten beklemeden, bu mücadeleye sonuna kadar destek olmak zorundayız." sözleriyle anlattı.

Mustafa Cengiz sözlerine; "Bizler, insanlarımıza "Evde Kalın" derken; ihtiyaç sahiplerine yaşamlarını sürdürebilmeleri için beslenme ve sağlık gibi hayati konularda yardımcı olmak, sorumluluk sahibi ve gücü yeten her vatandaşımızın görevidir." diyerek devam etti.

"ŞAHSEN BAĞIŞIMI YAPACAĞIM"

Galatasaray Başkanı açıklamasının sonunda Bakanlık hesabına yardımda bulunacağını; "Devletimize destek olmak için #KarıncaKararınca bir miktarı ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere ilgili bakanlığın hesabına şahsen bağışlayacağım. Miktar değil, katılım önemli. Herkesi desteğe davet ediyorum. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız." diyerek ifade etti.

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