İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ağustos 2020 Pazartesi / 27 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3919
  • EURO
    8,7619
  • ALTIN
    464.477
  • BIST100
    1084.89
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mustafa Cengiz'den Mensah açıklaması: ''Beşiktaş ilgilendiği için transferden çekildik''
Spor

Mustafa Cengiz'den Mensah açıklaması: ''Beşiktaş ilgilendiği için transferden çekildik''

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı kırmızılı kulübün gündeminde olan Bernard Mensahh'ın Beşiktaş'a transfer olmasıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

IHA17 Ağustos 2020 Pazartesi 14:05 - Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 14:09
ABONE OL

Galatasaray Kulübü ile Magdeburger Sigorta arasında yapılan futbol takımının forma sırt sponsorluğu anlaşmasının basın lansmanında konuşan Başkan Mustafa Cengiz, sarı kırmızılı kulübün de gündeminde Kayserisporlu Bernard Mensah'ın Beşiktaş'a transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Mustafa Cengiz "Biz Mensah’a teklif vermedik, ’Beşiktaş ilgileniyorsa, çekiliyoruz’ dedik." ifadelerini kullandı.

MEHMET EKİCİ İDDİALARINA YANIT

Başkan Cengiz, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Mehmet Ekici ile görüştükleri iddialarını ise yalanlamadı ve "Galatasaray önemli bir cazibe merkezi. Dünyada sayılı kulüplerden bir tanesi. Tabii ki görüşmeler oluyor, her futbolcuyla... Özellikle aradığımız bir futbolcu yok" dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.