Mustafa Cengiz'den Özbek'e tepki: G.Saray'a haciz getirdiniz

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün Divan Kurulu'nda Dursun Özbek'in sözlerine cevap verdi.

"KEMERBURGAZ'A GİDİP BAKTINIZ MI?"

Dursun Özbek'in Galatasaray Kulübü'ne haciz yolladığını söyleyen Mustafa Cengiz, "Dursun Özbek başkan, Riva ve Florya satışını yönetimimizin doğru yönetmediğini iddia etti. Sayın arkadaşlar, gerçekler acıdır! Benim görüşüm Riva ile Florya'nın ayrılmasıydı, o dönemde oy kullanmadım. Düşündüklerimi de komisyona ilettim. Sayın Özbek, bir an önce Florya'yı taşıyın diyor, evet biz de çıkmak istiyoruz ancak taahhütlerimizi bir kurum olduğumuz için sürdürmek zorundayız. Florya'dan çıkıp Kemerburgaz'a gitmek istiyoruz ancak bu o kadar kolay değil, tüm girişimleri yapıyoruz ve 18 aydır bu süreç devam ediyor. Ben şunu soruyorum, eski yönetim bu Kemerburgaz'ı Florya'ya karşı alırken bir kez olsun Kemerburgaz'a gidip baktı mı? O alan maden alanı ve biz bunlarla uğraşıyoruz, devletimiz bize çok yardımcı oldu. Biz yasanın değişmesi için mücadele ettik ve bu torba yasanın içerisine soktuk. Daha sonra maden sahibi yürütmeyi durdurma kararı aldı, devlet de hukuka uymak zorunda. Biz, Florya'dan 2 yıl içerisinde çıkmak zorundaydık ama çıkamıyoruz! Para yok demişim, para yok demedim, biz mülkü alamadık ki yatırımı düşünelim, plan proje yapalım. Florya'dan çıkamayınca sözleşmeyi revize edelim dedik, sadece Riva olsun. Bu konuda sözlü mutabakat yaptık, görüşmeler devam ediyor" dedi.

"YILLIK 5 MİLYON DOLAR İSTİYORUM"

Açıklamalarına devam eden Mustafa Cengiz "Dursun Başkan otelin önünden geçerken utanıyorum diyor, evet ben de utanıyorum. Dursun ağabey, buradan yılda 5 milyon dolar gelir elde edeceğiz dedi, hepimiz alkışladık. Bu otele 2015 yılında başladık! Dursun başkan kefalet var diyor, hepimiz veriyoruz ve o kefalet de şu anda eridi. 2015 yılında verilen söz, şu anda yıl 2019! Ben, Dursun Özbek'ten yıllık olarak 5 milyon dolar istiyorum, bir Galatasaray taraftarı olarak bunu istiyorum, Dursun Özbek bize söz verdi." ifadelerini kullandı.

"ÖZBEK'İN 'AVUKATIM' DEDİĞİ KİŞİ ORTAĞI"

Eski başkan Dursun Özbek'e yönelik sözlerini sertleştiren Mustafa Cengiz, "Dursun Özbek, bize hem haciz hem icra getirdi. Avukatım dediği kişi, Dursun Özbek'in ortağı! Galatasaray'ın hisselerine rehin koydu! Kim yaptı bu? Görevden alınan Dursun Özbek yaptı bu. Emlak Konut'tan alacağımız 20 milyon dolara da Dursun Özbek temlik koydu, bizzat kendisi tanzim etti! Hukukta buna ne denir? Yetmedi! Dursun Özbek bize haciz gönderdi, icra gönderdi! Hisse senetlerine rehin, Emlak Konutları'na temlik! Bunları Dursun Özbek yaptı. Biz Dursun Özbek ile bir araya geldik, zor durumdayım dedi, saygı duyduk! Bir Galatasaray başkanı fatura kesmez ama kesmiş, bunu da aldık inceledik ve bu faturalar yasal süreler içerisinde kesilmemiş. Biz, sayın Özbek'e resmi, noterden yazı yolladık. Bize gönderilen faiz faturalarını kabul etmediğimizi kendisine ilettik. Bağışı da reddettik." açıklamasını yaptı.

"BORCUNUZU ÖDEYECEĞİZ AMA..."

Dursun Özbek'in Galatasaray'a borcu olduğunu iddia eden Mustafa Cengiz "Sayın Dursun Özbek'in bize futbolcu transferinden dolayı da bize borcu var. 508 milyon TL olarak kırdırılan, 155 milyon euro stopaj hariç 11 futbolcu transfer edildi. Bugün bizim çektiğimiz sıkıntının temelinde işte bu harcama var. Biz bunu hala bitiremedik. Dursun beye samimiyetle söylüyorum; bu borcunuzu ödeyeceğiz ama lütfen bunu doğru anlatalım. Ben haciz koymadım demeyelim, siz alacağınız karşılığında Galatasaray'a haciz koydunuz, kulübe icra yolladınız" diye konuştu.