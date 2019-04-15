11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8039
  • 6,5644
  • 240.288
  • 96.290
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Mustafa Cengiz'den Semih Özsoy'a flaş yanıt

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Semih Özsoy'a cevap niteliğinde geniş bir açıklama yayınlayacaklarını söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından sarı-lacivertlilerin asbaşkanı Semih Özsoy'un maç sonundaki açıklamaları ile ilgili geniş bir cevap vereceklerini söyledi.

Mustafa Cengiz, Semih Özsoy ile alakalı TRT Spor'a, "Semih Özsoy için ayrıntılı bir açıklama yapacağız, o özel bir açıklamayı hak ediyor." dedi.

SEMİH ÖZSOY NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray'a yenilmemesiyle ilgili de konuşan Semih Özsoy, "Bizi burada yenemezler, yenemeyecekler de. Burada taraftarın gücü var" açıklamasını yaptı.

SEMİH ÖZSOY'DAN FATİH TERİM'E YANIT

Fatih Terim'in "Gelenek söylemlerine katılmıyorum, burada unutulmaz anılarımız var" şeklindeki açıklamasına da cevap veren Semih Özsoy, "Karşı takımın hocalarına cavep vermek benim işim değil. Saha içi konuşuluyorsa, Ersun Hoca cevap verdi. Fatih Hoca'nın 'Bizim güzel anılarımız var' sözü var. Başkanımız FETÖ kumpası ile hapisteyken burada aldıkları bir şampiyonluk var. Bir daha böyle bir şey olmayacağı için de, böyle bir şey göremeyeceklerini söyleyebilirim." diyerek sözlerini noktaladı.

Uzun menzilde hassas vuruş: Kanatlı Güdüm Kiti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İstanbul Maltepe'de oyların sayımına ara verildi

İstanbul Maltepe'de oyların sayımına ara verildi

Dünya'ya en yakın öte gezegenin komşusu olabilir

Dünya'ya en yakın öte gezegenin komşusu olabilir

Güvenlik önemleri en üst seviyeye çıkartıldı

Güvenlik önemleri en üst seviyeye çıkartıldı

LGS'de başvuru süresi uzatıldı

LGS'de başvuru süresi uzatıldı

Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı

Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı

Rusya'ya karşı '5 Apache'

Rusya'ya karşı '5 Apache'

KADEM'den İstanbul Tabip Odası'na tepki

KADEM'den İstanbul Tabip Odası'na tepki

'Acil müdahale' çağrısı

'Acil müdahale' çağrısı
 

POPÜLER HABERLER

Bin kilometre menzilli seyir füzesi başarıyla test edildi

Bin kilometre menzilli seyir füzesi başarıyla test edildi

James Bond'un sırrı ortaya çıktı

James Bond'un sırrı ortaya çıktı

Yeni kıdem sistemi 82 milyona yarayacak

Yeni kıdem sistemi 82 milyona yarayacak

Yolcuların bagajlarından çıkanlar görenleri hayrete düşürdü

Yolcuların bagajlarından çıkanlar görenleri hayrete düşürdü

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA