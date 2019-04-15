Mustafa Cengiz'den Semih Özsoy'a flaş yanıt

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından sarı-lacivertlilerin asbaşkanı Semih Özsoy'un maç sonundaki açıklamaları ile ilgili geniş bir cevap vereceklerini söyledi.

Mustafa Cengiz, Semih Özsoy ile alakalı TRT Spor'a, "Semih Özsoy için ayrıntılı bir açıklama yapacağız, o özel bir açıklamayı hak ediyor." dedi.

SEMİH ÖZSOY NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray'a yenilmemesiyle ilgili de konuşan Semih Özsoy, "Bizi burada yenemezler, yenemeyecekler de. Burada taraftarın gücü var" açıklamasını yaptı.

SEMİH ÖZSOY'DAN FATİH TERİM'E YANIT

Fatih Terim'in "Gelenek söylemlerine katılmıyorum, burada unutulmaz anılarımız var" şeklindeki açıklamasına da cevap veren Semih Özsoy, "Karşı takımın hocalarına cavep vermek benim işim değil. Saha içi konuşuluyorsa, Ersun Hoca cevap verdi. Fatih Hoca'nın 'Bizim güzel anılarımız var' sözü var. Başkanımız FETÖ kumpası ile hapisteyken burada aldıkları bir şampiyonluk var. Bir daha böyle bir şey olmayacağı için de, böyle bir şey göremeyeceklerini söyleyebilirim." diyerek sözlerini noktaladı.