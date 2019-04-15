Mustafa Cengiz'den Semih Özsoy'a flaş yanıt
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Semih Özsoy'a cevap niteliğinde geniş bir açıklama yayınlayacaklarını söyledi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından sarı-lacivertlilerin asbaşkanı Semih Özsoy'un maç sonundaki açıklamaları ile ilgili geniş bir cevap vereceklerini söyledi.
Mustafa Cengiz, Semih Özsoy ile alakalı TRT Spor'a, "Semih Özsoy için ayrıntılı bir açıklama yapacağız, o özel bir açıklamayı hak ediyor." dedi.
SEMİH ÖZSOY NE DEMİŞTİ?
Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray'a yenilmemesiyle ilgili de konuşan Semih Özsoy, "Bizi burada yenemezler, yenemeyecekler de. Burada taraftarın gücü var" açıklamasını yaptı.
SEMİH ÖZSOY'DAN FATİH TERİM'E YANIT
Fatih Terim'in "Gelenek söylemlerine katılmıyorum, burada unutulmaz anılarımız var" şeklindeki açıklamasına da cevap veren Semih Özsoy, "Karşı takımın hocalarına cavep vermek benim işim değil. Saha içi konuşuluyorsa, Ersun Hoca cevap verdi. Fatih Hoca'nın 'Bizim güzel anılarımız var' sözü var. Başkanımız FETÖ kumpası ile hapisteyken burada aldıkları bir şampiyonluk var. Bir daha böyle bir şey olmayacağı için de, böyle bir şey göremeyeceklerini söyleyebilirim." diyerek sözlerini noktaladı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.