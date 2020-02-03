03.02.2020 16:52 - Güncelleme: 03.02.2020 17:15

Galatasaraylıların merakla beklediği kulüp televizyonunun şifresiz yanına geçmesi konusunda resmi açıklama geldi.

Başkan Mustafa Cengiz, beIN SPORTS'ta katıldığı yayında Galatasaraylı taraftarlara müjdeyi verdi. Cengiz, Galatasaray TV'nin artık şifresiz olarak tüm platformlardan yayınlanacağını duyurdu.

Mustafa Cengiz konuyla ilgili, "2007 yılında kurulan ve 2009 yılından beri sadece Digiturk bünyesinde bulunan Galatasaray TV artık tüm platformlarda yayın gerçekleştirecek. Bu büyük bir müjde" ifadelerini kullandı.