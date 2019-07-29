Mustafa Cengiz'den transfer açıklaması

Galatasaray Başkanı, Falcao hakkındaki sorulara ise “Olası herkesle görüşüyoruz. Taraftarların talebi her zaman birinci sıradadır” cevabını verdi.

Cengiz “Biz hiçbir camianın ne şampiyonluğuna, ne de kampanyasına laf etmeyiz. Ama bize laf edilirse en ağır cevabı veririz. Taraftarları birbirine düşürecek sözlerden kaçınmamız gerekiyor.” dedi.