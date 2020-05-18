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Spor

SON DAKİKA! Mustafa Cengiz'e ikinci ameliyat

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı. Mide kanaması geçiren başkan Mustafa Cengiz ameliyata alındı.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 13:22 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 13:41
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Geçtiğimiz günlerde beyin ameliyatı olduktan sonra cuma günü hastaneden taburcu olan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz rahatsızlanınca yeniden hastaneye kaldırıldı. Hastanede kaldığı süre içerisinde beyin ameliyatı olan ve çok kapsamlı tetkikleri yapılan Sarı-Kırmızılı kulübün başkanının kemoterapi görmesi nedeniyle olumsuz bir reaksiyon yaşandığı ve bu nedenle dün acilen hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Cengiz'in mide kanaması geçirdiği gelen haberler arasında.

Başkan Cengiz'in Nişantaşı'nda bir hastaneye götürüldüğü ve bu sabah ameliyata girdiği öğrenilirken, Cengiz'in hastaneye kaldırıldığını öğrenen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un olayı duyunca kendisini ilk ziyaret edenler arasında olduğu belirtildi.

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