Mustafa Dalcı: Bizim için bir başlangıçtı

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında oynanan Manisa FK-Adana Demirspor maçının ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Manisa FK, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan iki takımın teknik direktörleri değerlendirmelerde bulundu. Takımın başında ilk maçına çıkan Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "Maç özelinde çok fazla söylenecek bir şey yok. Tabii ki bu maça çok ciddi hazırlandık. Bizim amacımız bu maçı kazanmak, kazanırken de bir şeyleri kaybetmemek, işte oyuncu kaybetmemek, sakatlanmamak, kırmızı kart görmemek gibi durumları önceliğimizdi. Dolayısıyla çok şükür maçımızı kazandık. Bu bizim için bir başlangıçtı. Oyuncularımız için bir özgüvendi, ihtiyaçları vardı. Böyle bir başlangıç olması bizi mutlu etti. Bundan sonraki maçları daha doğru oynayacağız. Demirspor büyük bir camia. Burada çalışmış biri olarak şunu söylemek istiyorum. Gençler 14. maçını bütün cesaretleriyle, bu armayı temsil ederek mücadeleleriyle ortaya koyuyorlar. Ayrıca bu mücadeleyi verirken oyunu çirkinleştirmemeleri takdire şayan. Buradan kendilerini yürekten kutluyorum. En kısa zamanda bu büyük çınar inşallah hak ettiği yere gelir" dedi.

ADANA DEMİRSPOR CEPHESİ

İyi niyetle çalışmalarına devam ettiklerini belirten Adana Demirspor Teknik Direktörü Kubilayhan Yücel, "Yaşları 17-20 yaş arası genç çocuklar verilen görevlerde ne kadar istekli arzulu da olsalar yerine getirmekte oldukça zorlanıyorlar. Bizim amacımız Adana Demirspor'u sezon sonuna kadar centilmence taşımak ve sezonu bitirmek. Çok fazla da bir şey söylemeye gerek teşekkürler. Manisa'yı da tebrik ediyoruz" dedi.