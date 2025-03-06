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Spor

Mustafa Dalcı: Kayıp vermediğimiz için mutluyuz

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Yyeni Malatyaspor karşısında aldıkları galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

AA6 Mart 2025 Perşembe 20:32 - Güncelleme:
Mustafa Dalcı: Kayıp vermediğimiz için mutluyuz
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Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 3-0 yenen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Dalcı, maçı kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Dalcı, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncuların maçta sakatlanmamasının ve kart görmemesinin önemli olduğunu söyledi.

Fitmens Gömlek Yeni Malatyasporlu oyuncuları tebrik eden Dalcı, "Puan almamız gereken bir maçtı ve kayıp vermediğimiz için mutluyuz. Burada Malatyaspor'a ayrı bir parantez açmak lazım. Gencecik çocuklar, oyunu çirkefleştirmeden ellerinden gelen tüm mücadeleyi saha içine verdiler." diye konuştu.

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