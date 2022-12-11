İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Aralık 2022 Pazar / 18 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,644
  • EURO
    19,6447
  • ALTIN
    1075.92
  • BIST100
    5005.3
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mustafa Dalcı: Kazanmamız gereken bir maçtı
Spor

Mustafa Dalcı: Kazanmamız gereken bir maçtı

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında evinde Erzurumspor'a 2-1 yenilen Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mustafa Dalcı, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA11 Aralık 2022 Pazar 18:57 - Güncelleme:
Mustafa Dalcı: Kazanmamız gereken bir maçtı
ABONE OL

Erzurumspor mağlubiyeti ardından konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "Gençlerbirliği bu ligde kalacak." dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Erzurumspor'a 2-1 mağlup olan Gençlerbirliği'nde maç sonu gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Mustafa Dalcı, "Aslında kazanmamız gereken bir maçtı. Bu maçın önemini biliyorduk. Oynanan oyuna bakıldığında berabere kalsak aslında üzüleceğimiz bir maçtı ama içeride genç oyuncularımızın tecrübesizliğini maçın her anında hissediyoruz. İşimiz zor, daha da zorlaştı bunun farkındayız. Gençlerbirliği bu ligde kalacak bunun için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yönetimimiz, başkanımız ikinci yarı transfer yasağı ile çok güçlü bir Gençlerbirliği gelecek ve bu ligde kalacağız diye düşünüyorum. Kaybettiğimiz için tabi ki üzgünüz." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.