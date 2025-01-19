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Spor

Mustafa Dalcı: Kırmızı karttan sonra maç bitti

Adana Demirspor'un çalıştırıcısı teknik direktörü Mustafa Dalcı, Fenerbahçe ile oynadıkları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi19 Ocak 2025 Pazar 22:48 - Güncelleme:
Mustafa Dalcı: Kırmızı karttan sonra maç bitti
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Adana Demirspor'un çalıştırıcısı teknik direktörü Mustafa Dalcı, Fenerbahçe ile oynadıkları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Yusuf Barasi'nin gördüğü kırmızı kart sonrası maçın koptıuğunu belirten Dalcı, "Nabil'in pozisyonu kırılma anıydı. Çalıştığımız, istediğimiz, kırmızı karta kadar bizim istediğimiz oyun oynandı. Her şeyi biliyorduk. Antitezler uyguladık. Nasıl hücum ettiklerini biliyorduk. Kırmızı karta kadar hiçbir sorun yoktu bizim adımıza. O kırmızı kart çok erken geldi. 65'ten sonra beklediğimiz hamleler de olacaktı, oyunu riske atacaklardı. Bizim de düşündüğümüz hücum opsiyonları vardı. Kırmızı karttan sonra oyun farklı bir boyut aldı. Dışarıdan içeriden soktuğumuz oyuncular çok gençti. Reaksiyon gösteremedik. Kırmızı karttan sonra maç bitti. Fenerbahçe'yi kutluyorum, oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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