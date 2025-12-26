İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Aralık 2025 Cuma / 7 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9317
  • EURO
    50,6151
  • ALTIN
    6246.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mustafa Dalcı: Sakaryaspor tekrar küllerinden doğar
Spor

Mustafa Dalcı: Sakaryaspor tekrar küllerinden doğar

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında oynanan Sakaryaspor-Manisa Futbol Kulübü maçının ardından iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu.

IHA26 Aralık 2025 Cuma 23:09 - Güncelleme:
Mustafa Dalcı: Sakaryaspor tekrar küllerinden doğar
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Manisa Futbol Kulübü'ne 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "Sakaryaspor zor bir deplasman hangi şartta olursa olsun. Çok rahat gelmedik. Bunun üzerine puantaj olarak birebir senin rakibin. İki tarafında kaybettiğinde çok şey kazandığında da çok şey kazanacağı bir maçtı. Bunun psikolojisi ve bunu yönetmek kolay olmuyor. Bu konuda Manisa FK'nın gerçekten ciddi bir karakter gösterdiğini söyleyebilirim ve maçta alınan galibiyette bunun bir göstergesi. Zor denen deplasmanı çok rahat şekilde geçirdik. Burada aslan payı benim oyuncularımın. Sakaryaspor büyük bir camia ve tekrar küllerinden doğar" dedi.

"BU HAFTA 7 EKSİĞİMİZ VARDI"

Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Furkan Köseoğlu, "Erken gol, erken kırmızı kart planlarımızda biraz değişiklik oldu. Kadro derinliği de olmadığı için bu hafta 7 eksiğimiz vardı. Eksiklerin fazla olması planlarımızı yapmamızı engelledi. Hafta sonu seçim var inşallah hayırlısı olur" diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, dönerciye daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.