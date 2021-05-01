01 Mayıs 2021 Cumartesi 18:45 - Güncelleme: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 18:45

Altay'ın tek golünü 49. dakikada penaltıdan Marco Paixao attı.

Hafta içinde 'Büyük' lakaplı efsane futbolcusu Mustafa Denizli'yi teknik direktörlük görevine getiren Altay, bu sonuçla birlikte puanını 60'a yükseltti. Ümraniyespor ise 50 puanda kaldı ve 1. Lig playoffları şansını kaçırdı.

Süper Lig için playoff oynamayı garantileyen Altay, son hafta Bandırmaspor'u konuk edecek. Ümraniyespor ise ligden düşen Akhisarspor'a konuk olacak.

MUSTAFA DENİZLİ: "İZMİR'E MUTLU DÖNÜYORUZ"

Altay'ın yeni teknik patronu Mustafa Denizli, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Önemli bir galibiyet aldık, play-off biletini aldık. Benim için de son derece heyecanlı bir 90 dakika oldu. İzmir'e mutlu dönüyoruz, ondan sonra esas hedefimiz için çalışmalarımız devam edecek. Güçlü rakipler var, futbolcularıma inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Kadir Sağlam, Anıl Usta, Suat Güz

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk (Dk. 84 Akabueze), Glumac, Ercan Coşkun, Kartal Kayra Yılmaz, Serkan Göksu (Dk. 84 Batuhan Artarslan), Yusuf Emre Gültekin, Gökhan Süzen (Dk. 78 Okan Derici), Camara, Kehinde (Dk. 59 Gomis)

Altay: Cihan Topaloğlu, Tolga Ünlü, Murat Akça, İbrahim Öztürk, Cebrail Karayel (Dk. 46 Mehmet Erdem Uğurlu), Scuk, Poko, Erhan Çelenk (Dk. 88 Ziya Alkurt), Regattin (Dk. 61 Mossoro), Kappel, Paixao (Dk. 75 Deniz Kadah)

Gol: Dk. 49 Paixao (Penaltıdan) (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 15 Cebrail Karayel, Dk. 53 Regattin (Altay), Dk. 63 Vrsajevic (Bereket Sigorta Ümraniyespor)