Altay'ın olağanüstü genel kurulunda mevcut yönetime şirketleşme yetkisi verilmesi hakkında konuşan siyah-beyazlıların önemli isimlerinden Mustafa Denizli, "Altay için şirketleşme şart. Hiç kimse Altay'ın yönetimi kimdir? Sahibi kimdir diye stadyuma gitmez. Taraftar 'Büyük Altay' için maça gider" dedi.

TFF 2. Lig'e 684 milyon 555 bin TL borçla düşen Altay'da şirketleşme hayali gerçek oluyor. İzmir Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen kongreye 490 üye katılım göstererek şirketleşme meşalesini yaktı. Siyah-beyazlılarda 621'e düşürülen kulüp üye sayısının 4'te 3'ünün salonda bulunmasıyla birlikte genel kurul geçerli sayıldı. Tarihi kongrede şirketleşmeye 11 üye olumsuz, 27 üye çekimser oy verirken, 421 üye ise oyunu olumlu yönde kullandı. Böylece mevcut yönetim, kulübün futbol şubesinin yarışmacı haklarını mayıs ayında kurulan Altay 1914 Futbol ve Spor Yatırımları Anonim Şirketi'ne devretme yetkisi aldı. Yaşanan bu gelişmeler hakkında açıklamalarda bulunan Altay'ın önemli isimlerinden Mustafa Denizli, siyah-beyazlıların geleceğini kurtarabilmesi için tarihi önem taşıyan bir genel kurul olduğunu dile getirerek, "Konuşma yapan arkadaşlarımız Altay'ın tarihine değindi, bizler de hem sahada hem saha dışında bunu yaşadık. Benim hayatta yaşadığım her dört yılın biri burada geçti. Şimdi bu tarih göz göre göre kaybolamaz. Onun için şirketleşme şart" dedi.

"TARAFTAR MAÇLARA 'BÜYÜK ALTAY' İÇİN GİDER"



Hiçbir Altay taraftarının yönetim veya sahipler için maça gitmemezlik yapmayacağını ifade eden Denizli, "Taraftar maçlara 'Büyük Altay' için gider. Altay ismi orada durduğu müddetçe Altay'ın şirket mi olmuş? Başkan mı yönetiyor yoksa şahıs malı bunlar hiç önemli değil. Chelsea'yi Abramoviç aldığı zaman taraftarı maça mı gitmedi bizi bir yabancı aldı diye. Oysa maçları tıklım tıklım oynandı. Bu tarih devam edecekse böyle devam edecek. Tablo ortada. Her geçen gün artan bir borç var. Dövizin değer kazanmasından gibi şeylerden dolayı borç iyice yükseldi ve tabloyu da açıkladılar zaten. 2. Lig'de 10 sene oynasan borcunu ödeyecek hasılat yapabilir misin?" diye konuştu.

"KİMSE BU KULÜBÜN BU DURUMDA OLMASINI İSTEMEZ"



'Önemli olanın prestijli bir şirketin gelip, Altay'ı almasıdır' diyen Mustafa Denizli, sözlerini şöyle noktaladı:

"Alacak yatırımcılar gelip hesaplarını yapacaklar. Biri gelip Altay'a verelim bu kadar parayı aldık diyecek hali yok. İncelemesini de yapacak neyi vardır Altay'ın? Marka değeri nedir? İşte varsa gayrimenkul değeri nedir? Takımının değerine bakacaklar karar verecekler. Yani kolay bir iş değil. Kimse istemez böyle bir kulübün böyle bir duruma gelmesini ama neticede Türkiye'de hiçbir kulüp bu yoldan dışarı çıkamayacak. Bu yoldan mutlaka geçecekler ve geçiyorlar. Bakın Türkiye'nin futbol şehirlerine bakın. Çok önemli bir kısmı amatör kümede mücadele ediyor."