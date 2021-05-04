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Spor

Mustafa Denizli, altyapıdan iki futbolcuya forma verecek

Play-Off'u garantileyen Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli, 18 yaşındaki forvet Kazımcan Karataş ve 19 yaşındaki kanat oyuncusu Eren Erdoğan'a ligin son haftasında görev verecek.

DHA04 Mayıs 2021 Salı 13:20 - Güncelleme: 04 Mayıs 2021 Salı 13:20
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TFF 1'inci Lig'de pazar günü evinde oynayacağı Royal Hastanesi Bandırmaspor maçına Play-Off'u garantilemenin rahatlığıyla hazırlanan Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli, altyapıdan yetişip A takımda yer alan iki genç futbolcuyu mercek altına aldı.

Altay patentli 18 yaşındaki forvet Kazımcan Karataş ve 19 yaşındaki kanat oyuncusu Eren Erdoğan'a antrenmanda sık sık uyarılarda bulunan deneyimli teknik adamın, iki genç krampona bu hafta şans vermeyi planladığı ifade edildi. Altay altyapısından yetişen Mustafa Denizli'nin Bandırmaspor karşısında Kazımcan ve Eren'i maçın gidişatına göre sahaya sürebilceği bildirildi.

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