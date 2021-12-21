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Spor

Mustafa Denizli: Beraberliğe üzülecekken, maçı kaybettik

Süper Lig'in 18. haftasında evinde Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

21 Aralık 2021 Salı 23:15 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 23:15
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Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Trabzonspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Mustafa Denizli "Beraberliğe üzülecekken, maçı kaybettik. Akış, her şey bizim lehimize. Trabzonspor iyi bir takım, uzak ara da lig lideri. Skor olarak böyle bitmemeliydi. Çerçeveyi bulamadık, final paslarını yapamadık. Belki de maçın sonucunu bunlar etkiledi. Söyleyecek bir şey yok. Bu takımın ortaya koyduğu futbola ne kadar seviniyorsak, sonuca da o kadar üzülüyoruz." dedi.

Gelecek haftalarla ilgili konuşan Mutsfa Denizli "Bu takımın reçetesi, bu maçta oynadığı futbol. Trabzonspor'a karşı oynadığımız gibi oynamalıyız. Üzüntü duyduğumuz maçlar var. Ancak takımın ve temposu devam edecek. Lige bir hafta ara verilecek ve sonrasında inşallah her şey lehimize olacak." diye konuştu.

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