Mustafa Denizli: Bu şartlar dahilinde 1 puana seviniyoruz

26 Kasım 2021 Cuma 22:45 - Güncelleme: 26 Kasım 2021 Cuma 22:45

Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir deplasmanından 0-0'lık beraberlikle ayrılan Başakşehir'de teknik direktör Mustafa Denizli, maç sonrasında açıklamalarda bulundu ve gelecek hafta oynanacak olan Galatasaray maçı için konuştu.

Aldıkları puana sevindiklerini vurgulayan Mustafa Denizli, "Grafiği son derece iyi bir rakibe karşı oynadık. Bazen iyi oynadığımız maçlarda puan alamadık ama bugün gerçek manada rakibin üstünlüğü vardı. Bu şartlar dahilinde aldığımız 1 puana seviniyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaliteli pas oyununu oturtmak istediklerini söyleyen Denizli, "Sezon başından beri birçok konuda bir ya birinci, ya ikinci ya da üçüncüyüz. Esas sorun bizim kalitemizde. Kaliteli pas oyununu bir türlü oturtamıyoruz. Sezon başında harika işler yapıyorduk. Kaleye en hızlı giden takımdık." dedi.

Galatasaray'ın iyi futbol oynadığını dile getiren tecrübeli teknik direktör, "Galatasaray hem camiayı hem Türkiye'yi mutlu etti. Bu mesleğe başladığım bir camia Galatasaray camiası. Galatasaray iyi futbol oynuyor, özellikle Avrupa maçlarında harika işler yapıyor. Zorlu bir deplasman olacak ama oyunumuz bugünkünden çok daha iyi olacak." şeklinde konuştu.