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  • Mustafa Denizli: Bu takım bu ligi muhtemelen 50 puan civarında bitirir
Spor

Mustafa Denizli: Bu takım bu ligi muhtemelen 50 puan civarında bitirir

Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Giresunspor'a 3-1 mağlup olan Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

18 Aralık 2021 Cumartesi 00:11 - Güncelleme: 18 Aralık 2021 Cumartesi 00:11
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Mustafa Denizli, Süper Lig 'in 17. haftasında Altay'ın Giresunspor'a 3-1 yenildiği karşılaşmanın ardından konuştu.

İşte Mustafa Denizli'nin açıklamaları:

"Kötü bir seri yakaladık. Fakat bunlar bizim adımıza önümüzdeki dönem için hiçbir zaman kaygılandırmıyor. Bu akşam özellikle ikinci yarı güzel bir maç oldu. Benim buradaki görevim bazı teknik adamlardan farklı bir görev. Yetiştiğim camiada görev yapmak, en büyük taraftarı olduğum camiada görev yapmak, buranın lideri olmak farklı bir görev. Dolayısıyla böyle dönemleri ben hayatımda çok yaşadım. Benim içinde takım içinde problem teşkil etmeyecek. Biz lige bir hedef koymuştuk, o hedef bizim için bugün de yarın da geçerli. Bu takım bu ligi muhtemelen minimum 50 puan civarında bitirir. Son iki maçımızın sonucu ne olursa olsun, hiç problem değil. Bu takıma ve bu camiaya olan güvenim başta kendime olan güvenimle beraber devam ediyor ve edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

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