Mustafa Denizli: Çok iyi maç mı yönetiyorlar?

21 Eylül 2021 Salı 20:29 - Güncelleme: 21 Eylül 2021 Salı 20:32

Süper Lig'in 6. haftasında Altay'ın Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 yendiği maçın ardından Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'e yeni çıkmış, 10 transfer yapmış bir takım olarak doğru işler yapma gayretinde olduklarına değinen Denizli, "Ligde 6 haftada iyi bir noktada olduğumuzu söyleyebiliriz. Rize lige talihsiz başladı ve bunu kıramadı. Bunu kırmak için çok mücadele etti. Rize'de görev yaptım. Sevincin yanında Rize'nin durumu adına burukluğum var. İnşallah kısa sürede bu durumu düzlüğe çıkarırlar. Rize'nin bu potansiyeli var. Ligin daha başı. Lig daha çok şeylere gebe. Bu şartlarda kazandığımız için mutluyuz." diye konuştu.

Maçta Bolasie'nin hareketinin kırmızı kart tartışmalarına neden olduğu yönündeki bir soruyu Denizli, şöyle yanıtladı:

"Pozisyonu izlemedim ama izlesem de değerlendirmede bulunmazdım. Yıllardır hakemlerimizin dürüst maç idare ettiği konusunda görüş belirtiyorum. Bunun yanında çok iyi maç mı yönetiyorlar? Çok iyi kararlar mı veriyorlar? Soru işaretleri var. Bazıları futbolun ruhunu, pozisyonları iyi süzemiyor. Kırmızı kart var mı yok mu? Bakmanın faydası yok. Değiştirebileceğimiz hiçbir şey yok."