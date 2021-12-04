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Spor

Mustafa Denizli: Fenerbahçe, benim uzak olduğum camia değil

Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, Fenerbahçeli yöneticilerle görüşmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

4 Aralık 2021 Cumartesi 23:25 - Güncelleme: 4 Aralık 2021 Cumartesi 23:25
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Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, hafta içinde Fenerbahçeli yöneticilerle bir araya geldiğini ancak bunun takımın başına geçmeyle ilgili olmadığını söyledi.

Göztepe müsabakası için İzmir'de olan Fenerbahçe kafilesinin kendisinin de kaldığı otelde konakladığını aktaran Denizli, "Fenerbahçe, benim uzak olduğum camia değil. Görev yapan eski ve yeni yöneticilerden birçoğu benim arkadaşım. Onlarla oturmamdan daha doğal bir şey olamaz." dedi.

Açıklamalarına devam eden Mustafa Denizli "Misafir olan tanıdık yöneticilerle oturup sohbet etmeyelim mi? Oturduk ama onun dışında bir şey söz konusu değil. Akıllara başka bir şey gelmesin. Şu anda görevimin başında olduğum camiada sporculuk yıllarımda büyük mutluluklar ve üzüntüler yaşadım. Buradaki görevim benim adıma son derece önemli. Bu görevi şartlar ne olursa olsun devam ettireceğim." ifadelerini kullandı.

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