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Spor

Mustafa Denizli: Her mağlubiyet üzücüdür

İttifak Holding Konyaspor'un sahasında Altay'ı 3-1 mağlup ettiği maçın ardından teknik direktör Mustafa Denizli maç sonrası açıklamalarda bulundu.

DHA11 Eylül 2021 Cumartesi 20:26 - Güncelleme: 11 Eylül 2021 Cumartesi 20:26
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Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli ise her mağlubiyetin üzücü olduğunu ve maçta pas hataları yaptıklarını belirterek, şunları söyledi: 'Ligin 4'üncü maçını kaybettik. Dolayısıyla çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Konya istekli oynadı ve bizim pas hatalarımız vardı. Sezon başında Altay'a hedef koymuştum. Hedef dışına düşmemiz gerekiyor. Süper Lig'e yeni çıkmış ve yeni kurulmuş bir takımız. Takımın yüzde 90'a yakını aramıza yeni katılan futbolcular. Lige iyi bir başlangıç yaptık. Şu ana kadar aldığımız neticelere bakarsak Süper Lig'e yeni yükselen bir takım için kötü bir sonuç değil. Ama her mağlubiyet üzücüdür. Konya'nın birçok atağı bizim pas hatalarımızdan kaynaklanıyor." dedi.

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