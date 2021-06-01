Mustafa Denizli, Poko'nun kalmasını istiyor

DHA 01 Haziran 2021 Salı 13:23 - Güncelleme: 01 Haziran 2021 Salı 13:23

Geçen sezon Göztepe'den ayrıldıktan sonra devre arasında siyah-beyazlı kulüple el sıkışan Gabonlu ön liberoyu özellikle ligin son bölümünde sergilediği performansla kalitesini kanıtladı. Teknik direktör Mustafa Denizli'nin sözleşmesi sona eren Poko'nun takımda tutulması yönünde rapor verdiği, yönetimin de deneyimli teknik adamla aynı görüşte olduğu ifade edildi.

Siyah-beyazlı formayla 1'inci Lig'de 3'ü Play-Off olmak üzere 6 karşılaşmada görev alan tecrübeli futbolcunun da İzmir'de mutlu olduğu ve yuvada kalmaya sıcak baktığı belirtildi. Altay'da kaleci Stackhowiak, Regattin, Deniz Kadah gibi isimlerin de sözleşmeleri sona erdi.