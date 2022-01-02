İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ocak 2022 Pazar / 29 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,2563
  • EURO
    15,1316
  • ALTIN
    779.667
  • BIST100
    1857.65
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mustafa Denizli, Tasos Chatzigiovanis'in transferinde ısrarcı
Spor

Mustafa Denizli, Tasos Chatzigiovanis'in transferinde ısrarcı

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, sezon başında istediği ancak son anda transferi gerçekleşmeyen Yunan sağ kanat oyuncusu Tasos Chatzigiovanis'i yeniden gündemine aldı.

DHA2 Ocak 2022 Pazar 11:26 - Güncelleme: 2 Ocak 2022 Pazar 11:26
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig kulüplerinden Altay, sezon başında talip olduğu Yunan futbolcu Tasos Chatzigiovanis'i yeniden gündemine aldı. Teknik direktör Mustafa Denizli'nin ısrarla kadrosunda görmek istediği 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun peşini bırakmadığı belirtildi.

Sezonun ilk yarısında Panathinaikos formasıyla ligde 14 maçta görev alan Chatzigiovanis, 1 gol kaydetti. Siyah-beyazlı yönetimin transfer yasağını kaldırması halinde Yunan oyuncuyu kadroya dahil etmek için temaslarını sıklaştıracağı ifade edildi. İzmir temsilcisi, sözleşmesinde 1.5 milyon euroluk çıkış maddesi olan Chatzigiovanis'le imza aşamasına gelmiş ancak Panathinaikos'un oyuncuyu bırakmak istememesi nedeniyle transferi askıya almıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.