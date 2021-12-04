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Spor

Mustafa Denizli: Tempolu ve izleyenler için keyifli maç oldu

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Galatasaray ile 2-2 berabere kalan Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

4 Aralık 2021 Cumartesi 22:14 - Güncelleme: 4 Aralık 2021 Cumartesi 22:14
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Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Mustafa Denizli "Galatasaray iyi bir takım ama biz de iyi bir takımız. Eksiklerimiz var, sakatlar dönünce eski görüntümüze yaklaşacağız. İki hafta Başakşehir ve Galatasaray gibi zorlu deplasmanlara çıktık. Galatasaray, Avrupa'da başarılı, ligde de yarışın içerisinde kalmak istiyor. Oyun iki tarafa da dönebilirdi. 1-0'dan sonra 2-0 ya da 3-0 yapabilirdik." dedi.

Mustafa Denizli "İki zor deplasmandan 2 puan bizim için iyi. Oyunun sonunda yakaladığımız pozisyonlar vardı. Tempolu ve izleyenler için keyifli maç oldu. Taraftar desteği Galatasaray adına müthişti. Buna rağmen oyundan kopmadık. Zorlu haftalar bizi bekliyor ama takım kendine başladıktan sonra bizim için problem yok. Aldığımız bu puanla daha iyi yerlere geleceğiz." ifadelerini kullandı.

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