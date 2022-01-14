Mustafa Denizli'den Altay'a buruk veda

DHA 14 Ocak 2022 Cuma 11:39 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 11:39

Altyapısında futbola başladığı Altay'da 18 yıl forma giyerek efsane futbolcular arasına ismini altın harflerle yazdıran Mustafa Denizli, geçen sezon Başkan Ekmekçioğlu'nun daveti üzerine kulübe 38 yıl sonra teknik adam olarak döndü. 1'inci Lig'de Play-Off müsabakaları dahil son 5 maçta 5 galibiyet elde ederek Altay'ın 18 yıllık Süper Lig hasretine son vermesinde büyük pay sahibi olan Mustafa Denizli, Altaylıların gönlünde bir kez daha taht kurdu.

Futbolculuk döneminde olduğu gibi teknik adamlık döneminde de Altaylılar tarafından, "Büyük Mustafa" olarak anılan 71 yaşındaki usta çalıştırıcı, yeni sezon için yönetimle yeniden anlaşma sağladıktan sonra kısa süre içerisinde takıma 10 takviye yaptırdı. Süper Lig'e müthiş bir başlangıç yaparak 7'nci haftayı 15 puanla zirvenin 1 puan gerisinde 3'üncü sırada tamamlayan Altay, daha sonra üst üste kötü sonuçlar alarak düşme hattına kadar geriledi. İzmir temsilcisi son 13 karşılaşmada 10 mağlubiyet, 3 beraberlik alarak 18 puanla 18'inci sıraya yerleşti. Kasım ayında açılışı yapılan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'na ismi verilerek onore edilen Altay'ın efsanesi Denizli'nin ayrılışı siyah-beyazlı taraftarları da derinden üzdü.

"11 NUMARAYI EMEKLİYE AYIRDIK"

Altay yönetimi, kulübün efsane ismi teknik direktör Mustafa Denizli'yle yolların ayrılması sonrası, "11 numarayı emekliye ayırıyoruz" açıklaması yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, "18 yıl boyunca formamızı giyen, kulüp tarihimizin en fazla maç oynayan ve en çok gol atan futbolcusu unvanlarına sahip, takımımızı Süper Lig'e çıkaran, stadımızda ismi yaşayan efsanemiz "Büyük Mustafa", Sayın Mustafa Denizli ile aramızdaki resmi sözleşmenin sona erdiğini üzüntüyle açıklıyoruz. Bunun bir veda olmadığının bilinmesini istiyor, aramızdaki güçlü bağın simgesi olarak, "Büyük Mustafa ile özdeşleşen 11 numaralı Altay formasını önümüzdeki sezondan itibaren emekliye ayırıyoruz. Altaylı apoletini omuzlarında her zaman gururla taşıyan ve taşımaya devam edecek olan Sayın Mustafa Denizli ve ekibine değerli hizmetleri için sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz" mesajını paylaştı.

13 TEKNİK ADAM DEĞİŞTİ

Altay, Özgür Ekmekçioğlu başkanlığında 2016-17 sezonundan bu yana 13 teknik adam değiştirdi. Siyah-beyazlı kulübü 3'üncü Lig'den alıp, Süper Lig'e taşıyan Başkan Ekmekçioğlu, teknik adam konusunda istikrar yakalayamadı. Altay'da Ekmekçioğlu başkanlığında Serdar Sabuncu, Özgür Doğramacı, Ümit Turmuş, Cüneyt Biçer, İsmet Taşdemir, Özden Töraydın, Alper Avcı, Sait Karafırtınalar, Ali Tandoğan, Yalçın Koşukavak, Yücel İldiz, Osman Özköylü ve Mustafa Denizli teknik adam olarak görev aldı.

FAVORİ ATAN, PLASE KOŞUKAVAK

Altay'da yönetim, Mustafa Denizli'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Çağdaş Atan'ı oturtmayı planlıyor. Siyah-beyazlıların daha önce sadece Alanyaspor'u çalıştıran 41 yaşındaki teknik adamı görüşme yapmak için İzmir'e davet ettiği öğrenildi. Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun bugün Çağdaş Atan ile bir araya gelip anlaşma zemini arayacağı ifade edildi. Altyapısında yetiştiği Altay'da 2001-2003 yolları arasında top koşturan İzmirli çalıştırıcının yuvaya dönmesi bekleniyor.

Başkan Ekmekçioğlu'nun B planının ise Yalçın Koşukavak olduğu belirtildi. Yine Altaylı kimliğiyle bilinen Yalçın Koşukavak, 2014-15 ve 2019-20 sezonlarında siyah-beyazlı takımı çalıştırmıştı. Son olarak Kayserispor'da görev yapıp takımı geçen sezon küme düşmekten kurtaran Koşukavak'ın da İzmir temsilcisine dönmeye sıcak baktığı ifade edildi. Altay'da yönetimin teknik direktör sorununu bugün çözmeyi planladığı, yeni teknik adamın pazar günü İzmir'de oynanacak Alanyaspor müsabakasında takımın başında yer alacağı öğrenildi.

PAIXAO'DAN GERİ ADIM: YUVADA KALDI

Altay'da alacaklarının ödenmemesi üzerine dün sözleşmesini tek taraflı feshederek kulüpten ayrılan Marco Paixao, kendisine ödeme yapılmasının ardından geri adım atarak yuvada kaldı. Meslek hayatının en stresli ve duygusal günlerinden birini geçirdiğini dile getiren Portekizli golcü, "Futbolu, taraftarımızı ve bu kulübü çok seviyorum. Burası benim evim. Güzel günler yaşamak ve mutlu olmak istediğim yer burası. Altay bizim evimiz, İzmir bizim şehrimiz. Çok minnettarım" mesajı paylaştı.

Altay'da 1'inci Lig'de üst üste 3 sezon gol kralı olarak kırılması güç bir rekora imza atan Paixao, bu sezon yedek kalmıştı. Paixao'nun adı Manisa FK ve Samsunspor'la anılıyordu.