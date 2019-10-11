Beşiktaş, Şenol Güneş'in ardından Abdullah Avcı ile yoluna devam ederken, siyah-beyazlı takımda saha sonuçlarının beklenenin tersien oldukça kötü gelmesi hayal kırıklığı yarattı. Siyah-beyazlı takımdaki son durumu, Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Mustafa Denizli değerlendirdi.

Deneyimli teknik adam Mustafa Denizli, "Beşiktaş büyük bir camia, bunun üstesinden geleceklerdir. Sanırım Fikret Orman'ın ayrılışı mali sorunlarla da ilgili. Siyah-beyazlı ekip Alanyaspor maçını net skorla kazanarak tehlikeyi savuşturur gibi göründü." dedi.

Açıklamalarına devam eden Denizli "Daha önce de vurguladığım gibi kulüpler birkaç yenilgiyle krize giriyor, birkaç maçı kazanınca da şampiyonluktan söz ediyor. Lig uzun bir maraton, 34 haftanın sonunda kazanan belli oluyor. Köprülerin altından daha çok sular geçecek." diye konuştu.

(Yeni Asır)