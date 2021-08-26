Mustafa Denizli'den Fenerbahçe maçı öncesi motivasyon hamlesi

DHA 26 Ağustos 2021 Perşembe 14:01 - Güncelleme: 26 Ağustos 2021 Perşembe 14:01

18 yıl aradan sonra yer aldığı Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk 2 maçında evinde Yukatel Kayserispor'u 3-0, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturan Altay, pazar günü konuk edeceği Fenerbahçe'yi de dize getirmesi halinde ligde 23 yıl sonra üst üste 3 galibiyet alacak. Süper Lig'de 42'nci sezonunu geçiren siyah-beyazlılar, en son 1997-98 sezonunda art arda 3 rakibini mağlup etmişti.

İzmir temsilcisi o sezon iki kez 3 maçlık galibiyet serisi yakalarken, 1998'deki son seride siyah-beyazlı ekip Beşiktaş'ı (D) 1-0, Şekerspor'u 2-0, Gençlerbirliği'ni (D) ise 3-1 yenmişti. Altay, o sezonu 7'nci sırada bitirip, bir sonraki sezon ülkemizi Intertoto Kupası'nda temsil etmişti. Bu sezon Avrupa kupalarına katılma hedefiyle yola çıkan Altay, galibiyet serisini Fenerbahçe önünde sürdürerek zirvedeki yerini korumayı hedefliyor.

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Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, zorlu Fenerbahçe maçı öncesi antrenmanları basına kapattı. Siyah-beyazlı takımın motivasyonunu korumak isteyen deneyimli teknik adamın öğrencilerinin performansından memnun olduğu öğrenildi. Fazla forma şansı bulamayan futbolcuların da idmanlarda çok hırslı olduğu ve Mustafa Denizli'nin gözünü girmek için forma savaşı verdiği ifade edildi. Björkander'in iyileştiği Altay'da eksik yok.