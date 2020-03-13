Mustafa Denizli'den Fenerbahçe'ye mesaj

13 Mart 2020 Cuma 23:04 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 23:20

Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin A Spor'da Fenerbahçe hakkında yorumları şu şekilde: "Fenerbahçe kadrosunu beğeniyorum. Futbolun içinden gelen insanlarla futbolu konuşmak kolay değildir. Futbolu en iyi bilenler teknik adamlar değillerdir. Teknik adamların fonksiyonları çok daha farklıdır. Tabi ki futbolu iyi bilecek, fakat futbolu bilmek iyi bir takım oluşturmak için birinci neden değildir. Taşları doğru yerine koymak, kadroyu doğru değerlendirmek... Teknik adamlar ön yargılı olamaz. Tuhaf gelecek; kalbimle hiç bir futbolcuya karar vermedim."