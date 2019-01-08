Mustafa Denizli'den Gökhan Töre ve Sinan Gümüş açıklaması
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Sinan Gümüş ve Gökhan Töre'nin transfer iddiaları hakkında konuştu. Deneyimli teknik adam, 'Ne Sinan Gümüş ne de Gökhan Töre ile ilgili bir transfer talebim olmadı' dedi.
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, AsistAnaliz.com'a yaptığı açıklamada, "Ne Sinan Gümüş ne de Gökhan Töre ile ilgili bir transfer talebim olmadı" diyerek şunları söyledi:
"Bu hafta transferlerimizi kapatıyoruz. Bitti gibi bir şey. Sadece olabilirse bizim 18 yaş grubuna yurt dışından transfer yapmak istiyoruz. Kadromuza katmaya yakınız. Kasımpaşa ile ilgili transfer haberleri tamamen konuşmalardan ve varsayımlardan ibarettir. Bahsettiğim iki değerli oyuncu Gökhan ve Sinan şu an talebimin olmadığı isimler. Zaten o bölgelerde fazlalığım var. Kontenjanımız dolu."
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