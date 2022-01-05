Mustafa Denizli'den kadroda zorunlu değişiklik

DHA 5 Ocak 2022 Çarşamba 13:01 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 13:01

Kasımpaşa deplasmanında kırmızı kart gören sağ bek Cebrail'in yokluğunda Tolga'nın kadro dışı kalması nedeniyle arayışa geçen Mustafa Denizli, 10 numara pozisyonunda görev alan Thaciano'yu savunmanın sağına monte etmeyi planlıyor. Beşiktaş'la oynanan kupa maçının son bölümünde sağ beke çekilen Brezilyalı oyuncu başarılı bir performans sergileyerek teknik ekibe güven verdi.

Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Gabon Milli Takımı'na dahil olan Poko, Kayserispor ve Aytemiz Alanyaspor müsabakalarında kadroda yer alamayacak. Poko'nun yokluğunda Ceyhun Gülselam'ın forma giymesi bekleniyor. Mısırlı forvet Ahmed Yasser Rayan'ın ise milli takıma davet edilmediği öğrenildi. Sarı kart cezalısı Şilili Pinares'in yokluğunda vatandaşı Rodriguez'in görev alması bekleniyor. İleri uçta ise Paixao'nun yerine Bamba'nın oynayabileceği kaydedildi. İbrahim'in sakat olduğu Altay'da Murat'ın maça yetiştirilmesi planlanırken, Serge Aka'nın da sakatlık nedeniyle tedavi gördüğü bildirildi.