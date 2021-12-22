Mustafa Denizli'den transfer açıklaması

22 Aralık 2021 Çarşamba 12:02 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 12:02

18 yıl sonra yer aldığı Spor Toto Süper Lig'de sezona hızlı bir başlangıç yaptıktan sonra düşüşe geçen Altay, yıllar sonra kavuştuğu Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda da umduğunu bulamadı. Efsane futbolcusu ve takımın Süper Lig hasretine son veren mevcut teknik direktörü Mustafa Denizli'nin ismini taşıyan evindeki ilk maçında Hatayspor'a, dün de lider Trabzonspor'a 2-1'lik skorlarla boyun eğen İzmir temsilcisi, umut veren oyununu skora yansıtamayarak hayal kırıklığı yaşattı. Alsancak'taki 2 karşılaşmada da jeneriklik gollerle öne geçmesine rağmen skoru koruyamayan İzmir temsilcisi tehlikeli bölgeden uzaklaşma fırsatını kaçırdı.

İzmir'de 24 Eylül'de Beşiktaş'ı 2-1 yendikten sonra çıktığı 11 müsabakada galibiyet yüzü göremeyerek düşme hattı sınırına gelen Altay, bu periyotta 8 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı. Ligde 3 aydır taraftarının yüzünü güldüremeyen siyah-beyazlılar, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı ilk yarının son maçında Kasımpaşa'yı dize getirerek yeni yıla mutlu girmeyi hedefliyor.

Takımına olan güvenini her fırsatta dile getiren Teknik Direktör Mustafa Denizli, ara transfer döneminde 1 ya da 2 takviyeye ihtiyaç duyduklarını, transfer yapamamaları durumunda bile üst sıralara tırmanacaklarına inandığını ifade etti.