Mustafa Denizli'nin büyük mutluluğu

Denizli, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Avrupa kupaları hedefine ulaşabilmeleri adına önemli bir maça çıktıklarını belirterek, "İki takım için de önemli bir maçtı. Neticede düşüncülerini gerçekleştiren taraf biz olduk. Vuruş tercihlerinden dolayı farklı kazanabileceğimiz maçı bir ara zora soktuk. Her şeyiyle zor bir 90 dakikaydı. Böyle bir maçı kazandığımız için son derece mutluyuz." diye konuştu.

Mücadelenin hakemi Zorbay Küçük hakkında da görüşlerini aktaran Mustafa Denizli, "Spor Toto Süper Lig'de çok tecrübesi olmayan, çıkış içinde olduğunu duyduğum genç bir hakem. Performansı son derece ümit verici. İnşallah Türk futboluna uzun yıllar hizmet eder." değerlendirmesinde bulundu.