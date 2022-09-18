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Spor

Mustafa Durmuşoğlu'ndan üzücü haber

Türkiye'de dövüş sporlarının önemli isimlerinden Mustafa Durmuşoğlu vefat etti.

IHA18 Eylül 2022 Pazar 14:42 - Güncelleme:
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Boks, Kick Boks, Muay Thai, Vushu sporlarında Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonlarının spora başlamasında emeği olan ve 'hocaların hocası' olarak anılan Mustafa Durmuşoğlu hayatını kaybetti. Trabzon'da uzun yıllar Kick Boks İl Temsilciliği görevinde de bulunan Durmuşoğlu'nun vefatı spor camiasında üzüntüyle karşılandı. Milli antrenörün cenazesi bugün ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazı sonrası Trabzon'da defnedilecek.

Öte yandan Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF) ve Türkiye Hapkido Kumdo Mücadele Sanatları Federasyonu (THMAF) Genel Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, milli antrenör Mustafa Durmuşoğlu'nun vefatı nedeniyle başsağlığı dileklerinde bulundu.

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