Mustafa Er: Bu seviyede yenmemesi gereken 2 gol yedik

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Ankara Keçiörengücü'ne konuk olan Bursaspor mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, "Son derece üzgünüz. Rahatlıkla galibiyet çıkartabileceğimiz karşılaşmaydı. Maalesef mağlubiyetle ayrılıyoruz. Çok net pozisyonlara girdik. Oyunun genelinde iyi oynadığımızı düşünüyorum. Çok basit bu seviyede yenmemesi gereken 2 gol yedik. Tabi ilk yarı oyun berabere giderken çok net pozisyonlar var. Bunlar da maalesef tercih hatalarından çok net ataklara girebileceğimiz pozisyonlardan yaralanamadık. İkinci yarı yine net pozisyonlarımız vardı. Onur'la, Pedro'yla birçok pozisyona girdik. Maalesef değerlendiremedik. Birçok hamle yaptık. Sistemde değişiklik yaptık. Geri dönebilmek adına, pozisyonlar da bulduk ancak değerlendiremedik. Bu maçtan çıkartacağımız dersler var" diye konuştu.