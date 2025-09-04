Mustafa Er: En az 3-4 oyuncuyu aramıza katmak istiyoruz

Trendyol 1.Lig ekiplerinden Boluspor, milli maçlar nedeniyle verilen arada kendi tesislerinde yaptığı antrenmanlarla 5. hafta hazırlıklarını sürdürüyor. Boluspor Teknik Direktörü Mustafa Er, ligde oynanan 4 maç sonunda topladıkları 7 puanın moral verdiğini belirterek, takımın gelişim sürecinin devam ettiğini söyledi. Er, hafta sonuna kadar yapılacak hazırlıkların ardından pazar günü Gençlerbirliği ile hazırlık maçı oynayacaklarını ifade etti. Kırmızı-beyazlıların transfer çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Mustafa Er, "En az 3-4 oyuncu aramıza katmak istiyoruz. Kaleci transferi kesin, ayrıca bir stoper, orta saha, kanat ve forvet arayışımız var" dedi.

"ŞU AN KEYFİMİZ GAYET İYİ, İNŞALLAH BÖYLE DEVAM EDER"

Aldıkları son 2 galibiyetten dolayı keyifli olduklarını ifade eden Teknik Direktör Mustafa Er, "Bugün başlayacağız, hafta sonuna kadar devam edecek. Hafta sonunda Gençlerbirliği ile pazar günü bir hazırlık karşılaşmamız olacak. Özellikle az süre alan ve oynamayan arkadaşlarımıza daha çok süre vermek istiyoruz. Tabii diğer arkadaşlarımızı da belirli sürelerde oynatacağız. Ondan sonra Manisa maçı haftasına geçeceğiz. Şu an keyfimiz gayet iyi, inşallah böyle devam eder" dedi.

"EN AZ 3-4 OYUNCUYU ARAMIZA KATMAK İSTİYORUZ"

Kaleci, stoper, forvet ve orta saha mevkilerine transfer yapmak istediklerini söyleyen Mustafa Er, "Transfer arayışımız devam ediyor, hep söylüyorum zaten. Haftaya cumaya kadar bu süreç devam edecek. En az 3-4 oyuncuyu aramıza katmak istiyoruz. Her zaman söylediğim gibi, kulübün maddi durumuna uygun, bizim oyun formatımıza uygun oyuncu bulursak aramıza katacağız inşallah. Yani cumaya kadar süreç devam edecek. Her an, belki yarın, belki diğer gün, belki önümüzdeki hafta aramıza katılan arkadaşlar olacaktır diye tahmin ediyorum. Kaleci transferi net olacak. Bir stoper arayışımız var. Orta saha olabilir, kanat ve forvet de istiyoruz. Yani toplamda 4 ya da 5 oyuncu. Ama dediğim gibi bu 4-5 oyuncu tam bizim istediğimiz sayı. Minimum en az 3 transfer yapmamız gerekiyor. Çünkü evet, belki halihazırda iyi bir ekibimiz var ama sayısal anlamda, özellikle kulübe konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Orayı biraz daha kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Hem içerideki rekabeti artırmak hem de kulübeden oyuna müdahale edebilecek oyunculara sahip olmak için sayısal anlamda taleplerimiz var. Mevkiler olarak da bu bölgeleri söyleyebilirim" ifadelerine yer verdi.

"LİGİN OTURMASI BENCE HALA BİRAZ ZAMAN ALACAKTIR"

Trendyol 1.Lig'in gidişatı hakkında konuşan Teknik Direktör Er, "Ligin oturması bence hala biraz zaman alacaktır. Bu aradan sonra da 2-3 hafta bir dalgalanma olabilir ama 7 ve 8. haftalardan, özellikle 2. milli aradan sonra dengelerin tamamen oluşacağını ve takımların net hedeflerini koyabileceğini düşünüyorum. Biz gelişmeye devam ediyoruz. Bu süreç bizim için de devam edecek. Ama şu an itibariyle çok net bir tablo ortaya koymamız bence doğru değil. Bunu 4-5 hafta daha gözlemlememiz gerekiyor. Oyunculara da aynı şeyi söylüyorum. Bizim mütevazı kalmamız gerekiyor. Çünkü ülkemizde maalesef galibiyet de mağlubiyet de çok abartılıyor. Biz burada sakin olacağız, ayağımız yere basacak, mütevazı olacağız. Biz sadece çalışmaya devam edeceğiz. Evet, 4 maçta 7 puan topladık. Daha fazlası olabilir miydi? Bana göre net şekilde olabilirdi. Oynadığımız oyunun karşılığı bu değil. Ama bu durum, bundan sonraki süreci çok daha iyi götüreceğimiz anlamına da gelmemeli. Burada çok ciddi hata yaparız. Çünkü biz gelişirken diğer takımlar da gelişecek. Biz buna hazırlıklı olacağız, maç maç bakacağız" dedi.

"BİZİM OFANS GÜCÜMÜZ KUVVETLİ"

Ofansif oyun tarzından memnun olduğunu ifade eden Mustafa Er, "Bu haftayı biraz keyifli, neşeli geçireceğiz. Çünkü gerçekten çok yoğun bir 7 hafta geride bıraktık. Geldiğimiz günden beri 4 hafta maç periyodu yaşadık. Ondan önceki 3 haftada da hazırlık süreci vardı. Yani 7 hafta çok yoğun geçti. Bu haftayı biraz daha neşeli ve hazırlık odaklı geçireceğiz. Ancak önümüzdeki pazartesiden itibaren sadece Manisa maçına odaklanacağız. Ofansif gücümüz iyi. Ben zaten hep bunu söyledim. Biz ofansif oyunu seviyoruz. Geçmişte de bu tarz oyun tarzım oldu. Belki Türkiye'de çok tercih edilmiyor ama biz bunu tercih ediyoruz. Genelde daha kontrollü oyun tercih ediliyor. Ama bizim ofans gücümüz kuvvetli. Şu ana kadar ceza sahasında topla buluşma sayımız yüksek. Mesela bu maçta 4-1'den sonra bile 90. dakikada ceza sahasında 6 oyuncumuz vardı. Oyuncular bu anlamda çok istekli. Hücum oynamak da keyif veriyor. Ama şu da var; Hücum yaparken savunmayı da yapmak zorundayız. Biz zaten oyunu tamamen 11 kişiyle oynuyoruz. Hücum da 11 kişi, savunma da 11 kişi. Top bizdeyken kalecimiz bile hücum oyuncusu gibi olmalı. Belki bir ters top atarak oyunun yönünü değiştirebilir, hücuma katkı verebilir kalecimiz. Savunmada da en öndeki oyuncumuz dahil, herkes stoper kadar aktif olmalı. Sürekli bunların üzerinde çalışıyoruz. Tabii ki hem hücumda hem savunmada gelişmemiz gereken yerler var. Ama dediğim gibi, zaten geldiğimiz günden beri hücum gücü yüksek bir takım yaratmak istiyorduk. Bu anlamda tüm oyuncularımız katkı veriyor. Hem skor olarak hem asist olarak. Belki gol atamasa da gole çok yaklaşan oyuncularımız var. Ama dediğim gibi, bu gücümüz gayet iyi. Biz bunu nasıl daha da kuvvetlendirebiliriz ona bakıyoruz. Ancak bunu yaparken savunmanın güvenliğini asla ihmal etmeden, yüzde 100 konsantre bir şekilde savunmaya da devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.