Mustafa Er: Hatayspor maçına hazırız

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor Teknik Direktörü Mustafa Er, "Cuma gününe hazır olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah çıkıp istediğimizi alarak evimize döneceğiz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Boluspor, hazırlıklarını sürdürüyor. Son 3 maçını kazanarak çıkışa geçen kırmızı-beyazlı ekip, Hatay'dan da galibiyetle dönmek istiyor. Teknik Direktör Mustafa Er, oyuncularına güvendiğini belirterek, "Mental, fiziksel ve taktiksel olarak hazırız" dedi.

"BU ŞEKİLDE KAZANMAK DA ÇOK DEĞERLİ"

Takımın üst üste aldığı galibiyetlerle özgüven kazandığını söyleyen Mustafa Er, "Bizim aslında geçen hafta da, milli aradan sonraki mantalitemiz de buydu. Maçtan sonra da söyledim; skor evet iyi ama belki oyunsal anlamda biraz geri kalmış olabiliriz. Ama bu şekilde kazanmak da çok değerli. Çünkü bir şekilde kazanabiliyorsak, oyunumuzu iyi oyunumuza döndüğümüz noktada işler daha iyi gidecek bizim için" dedi.

"HATAY MAÇINA HAZIRIZ"

Hatayspor deplasmanına iki gün önce giderek hazırlıklarını tamamlayacaklarını vurgulayan Er, "Cuma günü takımımızdan iyi bir reaksiyon göreceğimizi umuyorum. Kendi maçımızı oturup konuştuk, görüntüleri izledik. Nerelerde hata yaptık, nasıl daha iyi olabiliriz, Hatayspor'la alakalı planı nasıl uygulayabiliriz, hepsini oyuncularımıza gösterdik. Cuma gününe hazır olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah çıkıp istediğimizi alarak evimize döneceğiz" ifadelerini kullandı.

"OYUNCU GRUBUMA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Sezon başında kamuoyunda yapılan olumsuz yorumlara da değinen Er, "Hep söylüyorum, burada bir saç ayağı var. Beraber çalışmaya karar verdiğimiz gün elimizde geçen seneden sadece dört oyuncu vardı. Nabi'yle beraber ayrılan oyuncu sayısı 20'ye çıktı. Bizim çok karakterli oyuncularımız var, hem iyi oyuncular hem karakterli insanlar. Süreç bizim için olumlu ilerledi. Çok ağır antrenman yaptık ama hiçbir şekilde şikâyet etmediler. Bu anlamda oyuncu grubuma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"YÖNETİM CİDDİ FEDAKARLIK YAPTI"

Maddi konulara da değinen Mustafa Er, "Yönetimimiz çok ciddi fedakarlıklar yaptı. Bugüne kadar bütün finansı kendileri sağladılar. Gün itibarıyla söylüyorum: Şu an bizim içeride oyuncu grubumuzun, teknik ekibin ve personelin hiçbir alacağı yok. Maaşlar ödendi, primler ödeniyor. Ama bu nereye kadar gidecek? Dünyada böyle bir organizasyon olmaz. Barcelona bile sponsorluklarla, reklamlarla, stat gelirleriyle ayakta duruyor. Yalnızca yönetici katkısıyla sezonu bitiremeyiz. Valimizden, belediye başkanımızdan, STK'lardan, iş insanlarından bu kulübe destek olmalarını istiyorum" dedi.