31 Ocak 2026 Cumartesi
Spor

Mustafa Erhan Hekimoğlu: Herkes yüreğini ortaya koydu

Beşiktaş'ta Mustafa Erhan Hekimoğlu, Konyaspor maçının ardından herkesin sahada yüreğini ortaya koyduğunu ve zorlu mücadeleyi 3 puanla tamamladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

31 Ocak 2026 Cumartesi 22:41
Mustafa Erhan Hekimoğlu: Herkes yüreğini ortaya koydu
Beşiktaş'ta Mustafa Erhan Hekimoğlu, Konyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"HERKES YÜREĞİNİ ORTAYA KOYDU"

Mücadelenin zorluğuna dikkat çeken Hekimoğlu, alınan galibiyetin değerini vurgulayarak, "Bizim için zor bir maçtı. Zor derken mücadeleci bir maçtı. Herkes karakterini, yüreğini ortaya koydu. Öyle oynadık ve sonunda 3 puanı aldık. Çok mutluyuz" dedi.

"KENDİMİ HAZIR HİSSEDİYORDUM"

Teknik ekibe de ayrı bir parantez açan genç oyuncu, kendisine duyulan güvenin performansına yansıdığını belirtti: "Ekibimiz çok iyi, bize çok güveniyorlar ve çok iyi çalıştırıyorlar. Kendimi hazır hissediyordum. Sergen Hoca da bana şans verdi. İyi mücadele ettik, böyle olunca takım 3 puanı alıyor" ifadelerini kullandı.

"SERGEN HOCA BANA..."

Maçtaki görev tanımını da paylaşan Hekimoğlu, "Sergen Hoca bana 'ileride top tut, faul almaya çalış, bizi rahatlat' dedi. Ben de yüreğimi koydum ortaya" sözleriyle sahadaki rolünü anlattı.

