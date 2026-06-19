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Spor

Mustafa Erhan Hekimoğlu, Hollanda yolcusu

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Mustafa Erhan Hekimoğlu'na Hollanda Ligi ekiplerinden Vitesse talip oldu. Taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

TRT Spor19 Haziran 2026 Cuma 15:44 - Güncelleme:
Mustafa Erhan Hekimoğlu, Hollanda yolcusu
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Beşiktaş'ta sezon öncesi kadro planlaması sürüyor. Bir yandan takviye için çalışmalarına devam eden yönetim, diğer yandan kadrodaki oyunculara gelen teklifleri değerlendiriyor.

Siyah beyazlı oyunculara gelen transfer teklifleri de netleşmeye başladı. Bu isimlerin başında Nijeryalı orta saha Wilfred Ndidi geliyor. Deneyimli futbolcuya Arap Yarımadasından resmi teklifler ulaştı.

Milot Rashica'nın da talibi var. Ancak Kosovalı futbolcu, bu teklifi yeterli bulmadı. Rashica'nın kariyer planlaması doğrultusunda ilerleyen süreçte gelecek farklı seçenekleri görmek istediği belirtildi.

MUSTAFA ERHAN HEKİMOĞLU'NA TEKLİFLER VAR

Mustafa Erhan Hekimoğlu da transfer piyasasında dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. 19 yaşındaki futbolcuya hem yurt içinden hem de yurt dışından teklifler geldi.

Özellikle Hollanda ekibi Vitesse'nin, Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

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