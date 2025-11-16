Mustafa Erhan Hekimoğlu'ndan Beşiktaş'a kötü haber

Beşiktaş Kulübü, genç futbolcusu Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sağ uyluk üst adale grubunda (Rectus Femoris) kas tendon bileşkesinde gerilme ve kısmi yırtık saptandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın oyuncusu Mustafa Erhan Hekimoğlu, Ümit Milli Takımımızın Ukrayna ile oynadığı müsabakada geçirdiği yaralanma sonrası milli takım kadrosundan çıkarılmıştır. Yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde sağ uyluk üst adale grubunda (Rectus Femoris) kas tendon bileşkesinde gerilme ve kısmi yırtık saptanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 18 yaşındaki santrforun tedavisine sağlık ekipleri tarafından başlandığı kaydedildi.