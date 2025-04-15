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Spor

Mustafa Eskihellaç, Eren Elmalı'nın boşluğunu doldurdu

Trabzonspor'un devre arasında Gaziantep FK'dan kadrosuna kattığı Mustafa Eskihellaç, performansıyla mevkidaşı Eren Elmalı'yı aratmadı.

IHA15 Nisan 2025 Salı 10:03 - Güncelleme:
Mustafa Eskihellaç, Eren Elmalı'nın boşluğunu doldurdu
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Trabzonspor, devre arası transfer döneminde Eren Elmalı'nın, 4 milyon Euro (173 milyon 388 bin TL) karşılığında Galatasaray'a transfer olmasının ardından oluşan boşluğu doldurmak için Gaziantep FK'dan Mustafa Eskihellaç'ı kadrosuna kattı. Bordo-mavililer, bu transfer için iki taksit halinde 15 milyon TL bonservis bedeli ödeyecek.

TRABZONSPOR'DA SOL KANAT DEĞİŞİMİ

Trabzonspor'un sol kanadında devre arasında yaşanan bu değişim, her iki oyuncunun bordo-mavili forma altındaki performanslarını karşılaştırma fırsatı sundu. Eren Elmalı, bordo-mavili formayla Trendyol Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupaları dahil olmak üzere toplam 111 maça çıktı. Bu süreçte 1 gol ve 6 asistlik katkı sağlayan başarılı sol bek, özellikle savunmadaki istikrarı ve taktik disipliniyle ön plana çıktı.

Elmalı'nın sarı-kırmızılı takıma transferinin ardından kadroya dahil edilen Trabzonlu futbolcu Mustafa Eskihellaç ise Trabzonspor formasıyla şu ana kadar Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 10 müsabakada görev aldı. Kısa sürede 1 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Eskihellaç, hücum gücüyle dikkat çeken bir profil çizdi.

İki oyuncunun performansları kıyaslandığında, Eren Elmalı'nın uzun vadede istikrar ve çok yönlülük sunduğu; Mustafa Eskihellaç'ın ise kısa sürede hücum anlamında etkili olduğu görülüyor.

MUSTAFA ESKİHELLAÇ, EREN ELMALI'NIN BOŞLUĞUNU KISA SÜREDE DOLDURDU

Mustafa Eskihellaç, Trabzonspor'daki performansıyla Eren Elmalı'nın ayrılığı sonrası oluşan boşluğu başarıyla doldurdu. Sol bek pozisyonunda istikrar sağlayan Eskihellaç, hem savunmada hem de hücumda gösterdiği performansla bordo-mavili taraftarların takdirini kazanmış durumda.

Trabzonspor, ayrıca bu transferlerden ekonomik anlamda da kazançlı çıktı. Kulüp, daha düşük maliyetle etkili bir performans elde ederek, finansal açıdan avantaj sağladı.

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