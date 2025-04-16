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  • Mustafa Eskihellaç fırtına gibi esti: Eren Elmalı'nın boşluğunu doldurdu
Spor

Mustafa Eskihellaç fırtına gibi esti: Eren Elmalı'nın boşluğunu doldurdu

Trabzonspor'un yeni sol beki Mustafa Eskihellaç, kısa sürede hem savunmada hem hücumda gösterdiği performansla Eren Elmalı'nın ayrılığını unutturdu.

Akşam16 Nisan 2025 Çarşamba 09:35 - Güncelleme:
Mustafa Eskihellaç fırtına gibi esti: Eren Elmalı'nın boşluğunu doldurdu
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Trabzonspor'un yeni sol beki Mustafa Eskihellaç performansıyla, Galatasaray'a transfer olan Eren Elmalı'nın ayrılığı sonrası oluşan boşluğu başarıyla doldurdu. İstikrarını sürdüren 27 yaşındaki oyuncu, hem savunmada hem de hücumda yaptıklarıyla, taraftarların ve hocası Fatih Tekke'nin takdirini kazandı. Eren Elmalı'yı 4 milyon euro karşılığında Galatasaray'a gönderen Trabzon, iki taksitli 15 milyon TL bonservis bedeli karşılığında, Eskihellaç'ı Gaziantep'ten transfer etmişti. Fırtına, ekonomik olarak da kazançlı çıktı.

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Bordo-Mavililer'in eski sol beki Eren Elmalı, Trabzonspor formasıyla bütün kulvarlarda toplam 111 maça çıkıp, 1 gol ve 6 asistlik katkı sağlamıştı. Mustafa Eskihellaç ise şu ana kadar ligde ve kupada toplam 10 müsabakada görev aldı. Kısa sürede 1 gol ve 2 asistlik performans sergileyen sağ ayaklı sol bek oyuncusu Fatih Tekke'nin vazgeçilmezi oldu. 27 yaşındaki başarılı oyuncu, sağ kanat ve sol kanat mevkilerinde de görev yapabiliyor. Bu yönüyle de teknik direktör Fatih Tekke'nin maç içinde elini güçlendiriyor.

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