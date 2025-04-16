Trabzonspor'un yeni sol beki Mustafa Eskihellaç performansıyla, Galatasaray'a transfer olan Eren Elmalı'nın ayrılığı sonrası oluşan boşluğu başarıyla doldurdu. İstikrarını sürdüren 27 yaşındaki oyuncu, hem savunmada hem de hücumda yaptıklarıyla, taraftarların ve hocası Fatih Tekke'nin takdirini kazandı. Eren Elmalı'yı 4 milyon euro karşılığında Galatasaray'a gönderen Trabzon, iki taksitli 15 milyon TL bonservis bedeli karşılığında, Eskihellaç'ı Gaziantep'ten transfer etmişti. Fırtına, ekonomik olarak da kazançlı çıktı.

KANATLARDA DA OYNAYABİLİYOR

Bordo-Mavililer'in eski sol beki Eren Elmalı, Trabzonspor formasıyla bütün kulvarlarda toplam 111 maça çıkıp, 1 gol ve 6 asistlik katkı sağlamıştı. Mustafa Eskihellaç ise şu ana kadar ligde ve kupada toplam 10 müsabakada görev aldı. Kısa sürede 1 gol ve 2 asistlik performans sergileyen sağ ayaklı sol bek oyuncusu Fatih Tekke'nin vazgeçilmezi oldu. 27 yaşındaki başarılı oyuncu, sağ kanat ve sol kanat mevkilerinde de görev yapabiliyor. Bu yönüyle de teknik direktör Fatih Tekke'nin maç içinde elini güçlendiriyor.